به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، فردریش میرتس صدراعظم آلمان را «بنده کارتل های صنایع نظامی» توصیف کرد و گفت که وی برای به‌ دست آوردن سهم خود، خواهان پول و قراردادهای بیشتر است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که یوآن فادول، وزیر امور خارجه آلمان، اظهار داشت که از اوکراین ناراضی است. ممکن است تصور کنید او شاید گزارش حقوق بشر اتحادیه اروپا را خوانده و از هرج‌ومرجی که در اوکراین علیه شهروندان و قوانین حاکم بر حقوق بشر، شرافت و اخلاق در حال وقوع است، وحشت‌زده شده است. اما او برعکس، از اوکراین و رژیم کی‌یف ناراضی بود، چرا که سفارش‌های نظامی کمی به کارتل های صنایع نظامی آلمان می‌فرستند.

وی در ادامه افزود: «واضح است که رابطه میان میرتس، فادول، و کارتل های صنایع نظامی سال‌هاست که ادامه دارد. او به این کارتل ها خدمت می‌کند. میرتس بنده صنایع نظامی است و آن‌ها به پول و سفارش‌های بیشتری نیاز دارند تا میرتس بتواند سهم خود را از سود به دست آورد.»

پیش از این، وزیر امور خارجه آلمان گفته بود: «ما از حجم سفارش‌های تسلیحاتی به آلمان راضی نیستیم و به همین دلیل اکنون از دولت اوکراین خواسته‌ایم که این موضوع را بازنگری کرده و برای بهبود وضعیت تلاش کند.» وی همچنین اشاره کرد که آلمان در مجموع به یکی از قدرتمندترین حامیان اوکراین تبدیل شده است و طبیعی است که صنایع دفاعی آلمان از این موضوع بهره‌مند شود.