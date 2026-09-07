به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کرملین اعلام کرد روسیه ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین درباره جنگ را منتفی نمی‌داند؛ اظهارنظری که پس از سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان آمریکا به مسکو و کی‌یف مطرح شد.

آخرین دیدار مستقیم مذاکره‌کنندگان روسیه و اوکراین در فوریه و در مذاکراتی با میانجیگری آمریکا در ژنو برگزار شد، اما دو طرف بر سر موضوع حساس سرزمین به توافق نرسیدند و مذاکرات از آن زمان از سر گرفته نشده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت: روسیه ازسرگیری مذاکرات در قالب سه‌جانبه را منتفی نمی‌داند، اما در این مرحله برای صحبت درباره محل برگزاری یا تاریخ دقیق مذاکرات زود است.

ویتکاف و کوشنر طی آخر هفته با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی دیدار کردند تا تلاش تازه‌ای برای پایان دادن به جنگ صورت گیرد. یک منبع ارشد در دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین به خبرگزاری فرانسه گفت این دو مقام آمریکایی پیشنهادهای «مؤثرتری» برای پایان جنگ ارائه کرده‌اند، اما نه مسکو و نه کی‌یف از دستیابی به پیشرفت قابل توجهی خبر نداده‌اند.