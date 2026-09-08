به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وزارت دفاع روسیه صبح امروز سه شنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور حملات خود را علیه زیرساخت های صنایع دفاعی اوکراین و مراکز توزیع محموله های نظامی در کی یف از سر گرفته اند.

بر اساس این گزارش، مراکز مذکور در بندر چرنومورسک در اودسا نیز مورد اصابت قرار گرفته است.

این حملات نیروهای مسلح روسیه بعد از پایان دوره آتش بس سه روزه که از سوی ولادیمیر پوتین اعلام شده بود از سر گرفته شده است. آتش بس مذکور همزمان با سفر فرستادگان آمریکا به اوکراین اعلام شده بود.

شب گذشته نیروهای مسلح روسیه یک حمله گسترده زمینی و هوایی و دریایی در کنار حملات پهپادی علیه مواضع نظامی کی یف و اطراف آن انجام دادند.