پیکر «جواد مجابی» تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر جواد مجابی نویسنده، نقاش، منتقد ادبی و هنری که بیش از شش دهه در عرصه فرهنگ و هنر ایران فعال بود، صبح امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور از مقابل خانهاش در کوی نویسندگان به سمت امامزاده طاهر کرج تشییع شد.
مراسم خاکسپاری این نویسنده، شاعر، نقاش و منتقد در نزدیکی مزار احمد محمود، احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در خانه ابدیاش آرام گرفت.
در این مراسم محمود دولتآبادی، امیرحسن چهلتن، رضا سرور، محمد حسینی، پوریا عالمی، پوریا سوری، ناستین جوادی (همسر جواد مجابی)، پوپک مجابی (دختر او) سخن گفتند و از سالها فعالیت و نقش او در ادبیات و هنر معاصر ایران یاد کردند. یغما گلرویی هم شعری درباره او خواند.
مجابی متولد سال ۱۳۱۸ بود و در طول فعالیت حرفهای خود، شعر، داستان، رمان، طنز، نقد ادبی و هنری، روزنامهنگاری و نقاشی را تجربه کرد و آثار متعددی در این حوزهها از خود به جا گذاشت.
از جمله آثار مجابی میتوان به «شب ملخ»، «شهربندان»، «بنفشههای سراشیب»، «باغ گمشده»، «عبید بازمیگردد»، «نیشخند ایرانی» و «مومیایی» اشاره کرد.
وی روز شنبه ۱۴ شهریور پس از یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.
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