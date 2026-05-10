به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نوبخت مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران با تاکید بر پیشرفت قابل توجه پروژه‌های توسعه و بهسازی فضاهای سبز پایتخت اظهار کرد: چند پروژه مهم شهری در حوزه بوستان‌ها و تفرجگاه‌های شهری تا پایان خردادماه به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با اشاره به روند اجرای فاز دوم پروژه روددره فرحزاد اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه تاکنون به حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان خردادماه تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران افزود: پروژه ساماندهی روددره فرحزاد با هدف ارتقای کیفیت محیط‌زیست شهری، توسعه فضاهای تفرجگاهی، افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد بستری مناسب برای حضور شهروندان در حال اجراست و بخش‌های مختلف آن با سرعت مطلوبی پیش می‌رود.

نوبخت همچنین به روند احداث پارک علی‌تبار در منطقه ۱۶ اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان خردادماه به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: توسعه بوستان‌های محلی و افزایش دسترسی شهروندان مناطق جنوبی تهران به فضاهای سبز استاندارد از اولویت‌های مدیریت شهری است و تلاش شده پروژه‌های این بخش با سرعت و کیفیت مناسب اجرا شوند.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه پارک باغ ایرانی در منطقه ۲۰ اشاره کرد و افزود: این پروژه اکنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان خردادماه تکمیل خواهد شد.