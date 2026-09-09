به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نخستوزیر ایسلند در واکنش به انتشار نقشهای از سوی دونالد ترامپ که ایسلند و چند کشور دیگر را زیر پرچم آمریکا نشان میداد، آن را «توهینآمیز» و «پوچ» خواند. دولت ایسلند پیش از این نیز سفیر آمریکا را برای اعتراض رسمی احضار کرده بود.
کریسترون فروستادوتیر، نخستوزیر ایسلند گفت: از نظر من، معنای ضمنی آنچه میبینیم پوچ است.
او افزود: هیچ چیز خندهدار یا عادیای درباره شوخی با حاکمیت کشورها وجود ندارد.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نقشهای منتشر کرده بود که آمریکا، کانادا، گرینلند، ایسلند، مکزیک، آمریکای مرکزی و کشورهای حوزه کارائیب را با رنگهای پرچم آمریکا نشان میداد و کل این منطقه را «ایالات متحده آمریکا» نامگذاری کرده بود.
فروستادوتیر گفت سفیر آمریکا به وزارت خارجه ایسلند احضار شده تا کاملاً روشن شود که از دیدگاه ما، این اقدام کاملاً غیرقابل قبول است.
وزیر خارجه ایسلند، تورگِردور کاترین گونارسدوتیر نیز بر حمایت کشورش از گرینلند و مردم آن تأکید کرد و گفت ریکیاویک همچنان در کنار مردم گرینلند خواهد ایستاد.
او در عین حال گفت ایسلند خواهان حفظ همکاری با آمریکا در زمینههایی مانند تجارت و دفاع است. نخستوزیر ایسلند نیز تأکید کرد که روابط مستقیم دو کشور تاکنون با مشکل جدی مواجه نشده، اما نباید پست ترامپ را کماهمیت تلقی کرد.
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