به گزارش خبرنگار مهر، علی رادفر، پیش از ظهر دوشنبه در نخستین نشست ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه برگزار شد، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از وظایف راهبردی و اساسی دانشگاه‌ها در مواجهه با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی امروز دانست و بر ضرورت نهادینه‌سازی این ارزش‌ها در میان جامعه دانشگاهی تأکید کرد.

وی با اشاره به رسالت خطیر مراکز علمی در انتقال ارزش‌های انسانی، افزود: در دنیای امروز که با چالش‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی مواجه هستیم، دانشگاه‌ها به عنوان کانون‌های علمی و فرهنگی، نقشی ویژه در ترویج اخلاق و ارزش‌های اصیل بر عهده دارند.

وی با تأکید بر اینکه آرامش و امنیت امروز جامعه مرهون رشادت‌های شهدایی است که با تأسی از امام حسین (ع) مسیر ایثار را برگزیدند، ادامه داد: برگزاری یادواره‌های شهدا با هدف گسترش فرهنگ اصیل ایثار و شهادت در میان دانشجویان، فرصتی مغتنم برای بازخوانی درس‌های دوران دفاع مقدس و انتقال تجربیات آن دوران به نسل جوان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با بیان اینکه سیره و منش «شهدای راه خدمت» الگوی مؤثری برای پیشبرد امور در محیط‌های دانشگاهی است، تصریح کرد: آشنایی دانشجویان با ابعاد شخصیتی شهدا، به ایجاد روحیه فداکاری منجر می‌شود که این امر نه تنها در حوزه‌های اجتماعی، بلکه در عرصه‌های علمی و پژوهشی نیز موتور محرکه پیشرفت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ترویج این فرهنگ علاوه بر حفظ یاد و خاطره شهدا، موجب شکل‌گیری نسلی متعهد، فداکار و ارزش‌مدار می‌شود و دانشگاه‌ها موظف‌اند با طراحی برنامه‌های هدفمند و استمرار فعالیت‌های فرهنگی، دانشجویان را به سمت آینده‌ای روشن و مبتنی بر ارزش‌های انسانی هدایت کنند.

نقش اساتید دانشگاه در ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی

در ادامه این نشست، مدیر کل بنیاد شهید استان کرمان، ضمن تجلیل از تلاش‌های کادر علمی و درمان در حوزه سلامت، بر لزوم بازخوانی الگوهای رفتاری شهدا در محیط‌های دانشگاهی و علمی تأکید کرد.

احمد گروهی ساردو، با اشاره به جایگاه معنوی و جهانی شهید حاج قاسم سلیمانی، وی را یک «مکتب آموزشی» دانست که الگوهای اخلاقی و رفتاری را برای نسل‌های آینده ترسیم کرده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز بر این نکته تأکید کرده‌اند که سبک زندگی و منش حاج قاسم، یک مکتب و مدرسه برای ماندگاری ارزش‌ها است.

مدیرکل بنیاد شهید کرمان با یادآوری نقش اسیران جنگ تحول‌آفرین در روزهای نخست دفاع مقدس، از مقاومت آزادگان جنگ هشت ساله قدردانی کرد و ایستادگی آنان را نمادی از حفظ آبرومندی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی دانست.

وی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه خانواده‌های ایثارگر، ضمن یادآوری اهمیت پاسداشت آنان، خواستار توجه بیشتر نهادها به مسائل زیرساختی و معیشتی این عزیزان شد.