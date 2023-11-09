محسن ولیئی در گفت و گو با خبرنگار مهر و در حاشیه بازدید از موزه ابریشم لاهیجان اظهار کرد: افزایش مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه کنشگران مدنی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی دولت سیزدهم است.

ولیئی با اشاره به جزئیات حضور خود به شهرستان لاهیجان گفت: با توجه به اینکه لاهیجان قطب صنعت ابریشم و چای و گردشگری است لذا در همین راستا و در جهت ایجاد تشکل‌های جدید و ملی به این شهر سفر کردیم.

وی با اشاره نشست مشترک با فعالین و تشکل‌های مدنی افزود: رویکردهای اجتماعی تشکل‌ها بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

ولیئی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لاهیجان، بیان کرد: وجود ابریشم و چای و همچنین ظرفیت گردشگری، این شهرستان را به نگین گیلان و کشور تبدیل کرده است.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: بکارگیری تشکل‌های مردم نهاد در امورات نوغانداری، گردشگری و اقتصادی بسیار اهمیت دارد.

ولیئی تصریح کرد: نقش آفرینی گروه‌ها و تشکل‌های مردمی در کشور می‌تواند موجب افزایش اعتماد مردم، افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش سرمایه نظام شود.

وی بر لزوم راه اندازی تشکل ملی با عضویت مردم بومی در لاهیجان تاکید کرد و گفت: یکی از راه‌های افزایش نقش آفرینی تشکل‌های مردم نهاد افزایش نقش این تشکل‌ها در تصمیم گیری ها است.