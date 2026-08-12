مسچیان: خواهرخواندگی لاهیجان با سیسیان دروازه ورود به بازار قفقاز است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان عصر چهارشنبه در بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر گیلان به مناسبت هفته خبرنگار، ضمن تسلیت رحلت جانسوز پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، با حضور در جمع خبرنگاران این خبرگزاری، از نزدیک در جریان فعالیت‌های تحریریه و روند تولید محتوای خبری قرار گرفت و از زحمات اصحاب رسانه در عرصه اطلاع‌رسانی و روشنگری قدردانی کرد.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل خبرنگاران در جهاد تبیین و انعکاس واقعیت‌های جامعه، اظهار کرد: خبرنگاران در خط مقدم آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی قرار دارند و رسانه‌هایی نظیر خبرگزاری مهر با پوشش منصفانه و حرفه‌ای اخبار، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های استان و توسعه فرهنگی و اقتصادی گیلان ایفا می‌کنند. امیدواریم این همکاری و تعامل سازنده، زمینه‌ساز انعکاس هرچه بهتر فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان لاهیجان باشد.

فرماندار لاهیجان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهرستان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و فرهنگی، بر لزوم بهره‌برداری هوشمندانه از برندهای موجود نظیر «پایتخت چای ایران» و «موزه ملی ابریشم» برای توسعه اقتصادی و جذب گردشگر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه لاهیجان به‌عنوان پایتخت چای ایران شناخته می‌شود، اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های گذشته از این برند برای جذب گردشگر بین‌المللی و رونق اقتصادی استفاده کلان نشده است. امروز باید به سمتی حرکت کنیم که با برگزاری رویدادهای فصلی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تعریف بسته‌های گردشگری، گردشگران را به سمت لاهیجان جذب کنیم.

مسچیان با اشاره به ظرفیت‌ های گردشگری کشاورزی در این شهرستان، افزود: یکی از برنامه‌های محوری ما، توسعه گردشگری کشاورزی با محوریت باغات چای است. گردشگران می‌توانند از نزدیک با فرآیند تولید و فرآوری چای آشنا شوند، از باغات چای بازدید کنند و تجربه اقامت در کنار باغات چای را داشته باشند. این رویکرد می‌تواند علاوه بر رونق گردشگری، به اقتصاد کشاورزان و کارخانه‌داران نیز کمک کند.

فرماندار لاهیجان با اشاره به راه‌اندازی موزه ملی ابریشم در ساختمان تاریخی فلاطوری، آن را گامی مهم در حفظ میراث فرهنگی و صنعت ابریشم گیلان دانست و تصریح کرد: این موزه با تلاش مجموعه مدیریت شهری و حمایت استاندار محترم راه‌اندازی شده و می‌تواند به یکی از قطب‌های جذب گردشگر در استان تبدیل شود. این اقدام با پیگیری‌های استاندار محترم گیلان و در چارچوب سیاست‌های کلان ایشان در مسیر توسعه و پیشرفت استان دنبال شده است.

خواهرخواندگی لاهیجان و سیسیان؛ دروازه ورود به بازار قفقاز

مسچیان با اشاره به امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان لاهیجان و شهر سیسیان ارمنستان، این رویداد را گامی استراتژیک در راستای تقویت دیپلماسی شهری و توسعه مناسبات اقتصادی و فرهنگی ایران و ارمنستان عنوان کرد و گفت: این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های دو شهر در حوزه‌های گردشگری، فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی و مدیریت شهری باشد.

وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و دیرینه میان گیلان و ارمنستان، خاطرنشان کرد: شهر سیسیان به دلیل برگزاری جشن‌های ملی و فرهنگی ارمنستان، ظرفیت مناسبی برای ایجاد پیوندهای پایدار میان دو کشور دارد و این خواهرخواندگی می‌تواند دروازه ورود به بازارهای اقتصادی منطقه قفقاز و اروپا باشد.

فرماندار لاهیجان با اشاره به رویکردهای کلان توسعه‌ای استان، افزود: ارتباط با شهر سیسیان با پیگیری‌های استاندار محترم گیلان و در چارچوب سیاست‌های کلان ایشان برای توسعه و پیشرفت استان دنبال شده است. این ارتباط در ادامه اجلاسیه استانداران کشورهای حاشیه خلیج فارس و در راستای تقویت تعاملات و مناسبات منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

فرماندار لاهیجان با تأکید بر لزوم بهره‌برداری از این پیوندها، افزود: جلسات خوبی با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان برگزار شده و مقرر است از تجار و بازرگانان کشورهای حاشیه دریای خزر و خلیج‌فارس برای توسعه صادرات چای و سایر محصولات کشاورزی دعوت به عمل آید. هدف ما این است که کارخانه‌های چای لاهیجان به‌صورت مستقیم با تجار خارجی وارد مذاکره شوند و واسطه‌ها حذف شوند.

برگزاری رویدادهای فصلی؛ راهکار رونق اقتصادی

مسچیان با اشاره به برگزاری جشنواره ملی رسانه‌ای چای در لاهیجان، تصریح کرد: این رویداد می‌تواند بستری برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان، حمایت از تولید ملی و ترویج فرهنگ مصرف چای باشد. در کنار آن، برنامه‌هایی نظیر گردشگری کشاورزی، بازدید از باغات چای، ارائه تخفیف‌های ویژه به گردشگران در هتل‌ها و فروشگاه‌ها، می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت برندسازی برای محصولات لاهیجان، خاطرنشان کرد: برند «پایتخت چای ایران» متعلق به لاهیجان است و ما باید از این ظرفیت برای معرفی چای لاهیجان در سطح ملی و بین‌المللی استفاده کنیم همچنین صنعت ابریشم و موزه ملی ابریشم نیز می‌تواند به یکی از جاذبه‌های منحصربه‌فرد استان تبدیل شود.

قدردانی از نقش خبرنگاران در جهاد تبیین

فرماندار لاهیجان با قدردانی از زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه، گفت: خبرنگاران در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و نقش آنان در انعکاس واقعیت‌ها، روشنگری و معرفی ظرفیت‌های استان، بی‌بدیل است. رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذار و گردشگر شوند.

وی با اشاره به بازدید خود از تحریریه خبرگزاری مهر گیلان، افزود: خبرگزاری مهر همواره در مسیر انعکاس اخبار و رویدادهای استان، همراه و همگام بوده و امیدواریم این همکاری‌ها تداوم یابد. جایگاه رسانه در توسعه پایدار استان، نقشی کلیدی و تأثیرگذار است و ما قدردان تلاش‌های خبرنگاران در عرصه اطلاع‌رسانی هستیم.

مسچیان با تأکید بر ضرورت همگرایی و همکاری میان نهادهای مختلف برای توسعه استان، اظهار امیدواری کرد که با هم افزایی بین مسئولان، بخش خصوصی و رسانه‌ها، بتوان گام‌های مؤثری در راستای رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و احیای برندهای فرهنگی و تاریخی لاهیجان برداشت.

برگزاری رویدادهای فصلی؛ راهکار رونق اقتصادی

مسچیان با اشاره به برگزاری جشنواره ملی رسانه‌ای چای در لاهیجان، تصریح کرد: این رویداد می‌تواند بستری برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان، حمایت از تولید ملی و ترویج فرهنگ مصرف چای باشد. در کنار آن، برنامه‌هایی نظیر گردشگری کشاورزی، بازدید از باغات چای، ارائه تخفیف‌های ویژه به گردشگران در هتل‌ها و فروشگاه‌ها، می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

وی با اشاره به تجربه موفق برخی مناطق کشور در برگزاری رویدادهای فصلی، اظهار داشت: می‌توانیم با برنامه‌ریزی منسجم، لاهیجان را به مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کنیم. گردشگران می‌توانند در یک سفر سه‌روزه، از موزه ملی ابریشم، باغات چای، مراکز تولید ابریشم و جاذبه‌های تاریخی لاهیجان بازدید کنند و از تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوند.

مسچیان با تأکید بر ضرورت برندسازی برای محصولات لاهیجان، خاطرنشان کرد: برند «پایتخت چای ایران» متعلق به لاهیجان است و ما باید از این ظرفیت برای معرفی چای لاهیجان در سطح ملی و بین‌المللی استفاده کنیم همچنین صنعت ابریشم و موزه ملی ابریشم نیز می‌تواند به یکی از جاذبه‌های منحصربه‌فرد استان تبدیل شود.

قدردانی از نقش خبرنگاران در جهاد تبیین

فرماندار لاهیجان با قدردانی از زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه، گفت: خبرنگاران در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و نقش آنان در انعکاس واقعیت‌ها، روشنگری و معرفی ظرفیت‌های استان، بی‌بدیل است. رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذار و گردشگر شوند.