حربه اقتصادی و فرهنگی دشمن برای نظام/ فشار نظامی دیگر اثری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم عصر سه شنبه در دیدار با مدیران و کارشناسان حوزه معاونت اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: بر همگان لازم است با همدلی و هماهنگی برای توسعه استان دست به دست هم داده و تلاش کنند .

آل هاشم با اشاره ای به فشار دشمن از جانب دو بخش اقتصادی و فرهنگی گفت: امروزه دشمن از نظر نظامی در سایه آمادگی رزمی و دفاعی نیروهای مسلح، توان مقابله با نظام را ندارند و دوم اینکه برخورد سخت افزاری و نظامی با نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به هشت سال دفاع مقدس پرهزینه است.

حربه اقتصادی و فرهنگی دشمن برای نظام

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: دشمن هم اکنون از دو طریق اقتصادی و فرهنگی در پی از بین بردن نظام است، در قسمت فرهنگی، شبانه روز علیه ما فعالیت می شود چرا که یکی از خصوصیات مهم جنگ نرم، بی سرو صدا بودن آن است چرا که با کوچکترین صدایی حتی به درون خانه نیز نفوذ می کند.

آل هاشم ادامه داد: ناامید کردن جوانان نسبت به آینده کشور، بدبینی مردم نسبت به مسئولان، تضعیف نظام ولایی و ترویج فحشا و فسادهر کدام با پشتوانه سیاسی صورت می پذیرد.

وی افزود: در طی ۲۴ سال گذشته این هشدارها از سوی مقام معظم رهبری داده شده است که با تعابیر مختلفی همچون ناتوی فرهنگی و نفوذ از آن یاد کرده اند، در این میان نیز مسئولان فرهنگی ما باید هوشیار بوده و مردم نیز باید برای مقابله با تهاجم فرهنگی به روز باشند.

دشمنان با فشار اقتصادی در پی ضربه سهمگین به نظام هستند

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره ای به مشکلات اقتصادی و حربه دشمنان از طریق فشار اقتصادی گفت: دشمنان از این طریق در پی ضربه سهمگین به نظام هستند پس باید هر گونه نقاط ضعف در این زمینه را برطرف کرد.

وی با اشاره ای به افزایش صادرات غیرنفتی در استان گفت: دو سالی است که دولت و مجلس تلاش می کند وابستگی اقتصاد را به نفت کمتر کند که این امر باید با شدت بیشتری پیگیری شود چرا که راه نجات کشور عدم وابستگی اقتصاد به نفت است.

آل هاشم افزود: باید از کارخانجات و تولید ملی حمایت شود به شرطی که کیفیت محصولات داخلی هم بالا رود.