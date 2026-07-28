دادستان آستارا: اجازه تسویه‌ حساب شخصی در ادارات را نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسنبیگی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی شهرستان آستارا که با حضور مسئولان در مصلای این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نارضایتیهای مردمی متوجه عملکرد برخی دستگاههای اجرایی است، نخستین مخاطب این انتقادات را مجموعه دادگستری دانست و تأکید کرد: پاس دادن مردم از ادارهای به اداره دیگر، رفتاری غیرقابل قبول است و هیچ مدیری حق ندارد اربابرجوع را سرگردان کند.
دادستان آستارا با پیشنهاد ارائه گزارش میزان رضایتمندی مردم از دستگاهها در جلسات شورای اداری، تصریح کرد: از این پس باید ادارات دارای بیشترین و کمترین میزان گلایه مردمی معرفی شوند تا مدیران نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و شفافیت اداری تقویت شود.
حسنبیگی با اتمام حجت نسبت به مسئولان شهرستان گفت: اجازه نخواهیم داد سیاسیکاری، دستهبندیهای جناحی و تسویهحسابهای شخصی بر خدمترسانی به مردم سایه بیندازد. هرجا این رفتارها موجب معطل ماندن امور مردم شود، با استفاده از ابزارهای نظارتی و در چارچوب قانون و شرع، قاطعانه و بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد شد.
وی با انتقاد از مدیرانی که تنها دغدغه حفظ جایگاه اداری خود را دارند، افزود: مسئول باید گرهگشای مشکلات مردم باشد، نه اینکه صرفاً به حفظ میز مدیریت فکر کند؛ چراکه خدمت صادقانه به مردم، بالاترین مسئولیت مدیران در نظام اسلامی است.
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