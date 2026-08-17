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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

حسن‌بیگی: صبر و مجاهدت آزادگان برگ زرین تاریخ انقلاب است

حسن‌بیگی: صبر و مجاهدت آزادگان برگ زرین تاریخ انقلاب است

آستارا- دادستان بندر آستارا گفت: سال‌های اسارت آزادگان پرافتخار، جلوه‌ای بی‌بدیل از ایمان، صبر و مقاومت بود و مجاهدت آنان همچنان یکی از درخشان‌ترین صفحات تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه به مناسبت ۲۶ مردادماه، سالروز ورود غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، مسئولان شهرستان آستارا با جمعی از آزادگان سرافراز شهرستان دیدار و از مقام والای آنان تجلیل کردند.

جواد حسن بیگی در این مراسم با اشاره به جایگاه والای آزادگان در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: آزادگان سرافراز با تحمل سال‌ها اسارت و دوری از وطن، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، صبر و مقاومت را به نمایش گذاشتند و ایستادگی آنان در برابر دشمن، برگ زرینی از تاریخ پرافتخار ملت ایران است.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با بیان اینکه آزادگان از سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی و الگوهای ماندگار فرهنگ ایثار و مقاومت هستند، افزود: تجلیل از آزادگان تنها یک اقدام مناسبتی نیست، بلکه ادای احترام به نسلی است که برای دفاع از عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی، سختی‌های فراوانی را تحمل کردند.

حسن‌بیگی: صبر و مجاهدت آزادگان برگ زرین تاریخ انقلاب است

این دیدار در دفتر امام جمعه شهرستان آستارا برگزار شد و طی آن، مسئولان شهرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، از صبر، استقامت و مجاهدت‌های آزادگان سرافراز در سال‌های اسارت تجلیل کردند.

در پایان این دیدار، دادستان، فرماندار و امام جمعه شهرستان آستارا با اهدای لوح تقدیر و هدایا، از آزادگان سرافراز شهرستان به پاس سال‌ها صبر، ایستادگی و مجاهدت تجلیل و قدردانی کردند.

کد مطلب 6919428

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