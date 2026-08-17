به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه به مناسبت ۲۶ مردادماه، سالروز ورود غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، مسئولان شهرستان آستارا با جمعی از آزادگان سرافراز شهرستان دیدار و از مقام والای آنان تجلیل کردند.

جواد حسن بیگی در این مراسم با اشاره به جایگاه والای آزادگان در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: آزادگان سرافراز با تحمل سال‌ها اسارت و دوری از وطن، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، صبر و مقاومت را به نمایش گذاشتند و ایستادگی آنان در برابر دشمن، برگ زرینی از تاریخ پرافتخار ملت ایران است.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با بیان اینکه آزادگان از سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی و الگوهای ماندگار فرهنگ ایثار و مقاومت هستند، افزود: تجلیل از آزادگان تنها یک اقدام مناسبتی نیست، بلکه ادای احترام به نسلی است که برای دفاع از عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی، سختی‌های فراوانی را تحمل کردند.

این دیدار در دفتر امام جمعه شهرستان آستارا برگزار شد و طی آن، مسئولان شهرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، از صبر، استقامت و مجاهدت‌های آزادگان سرافراز در سال‌های اسارت تجلیل کردند.

در پایان این دیدار، دادستان، فرماندار و امام جمعه شهرستان آستارا با اهدای لوح تقدیر و هدایا، از آزادگان سرافراز شهرستان به پاس سال‌ها صبر، ایستادگی و مجاهدت تجلیل و قدردانی کردند.