کرملین دلایل «تمایل زلنسکی به مصالحه» را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز چهارشنبه گفت: انعطاف نشان دادن رژیم کی‎یف ناشی از کمبود پول و تسلیحات است. رژیم کی‎یف در وضعیت وخیمی قرار دارد؛ اوکراین می‌داند که برای حل مناقشه چه مصالحه‌ هایی باید انجام شود.

سخنگوی کرملین سپس ادامه داد: پس از اظهارات پوتین مبنی بر اینکه کی‎ یف به اقدامات نسنجیده ای دست زده که تاوان آن را خواهد داد، تمایل زلنسکی به مصالحه شکل گرفت. روسیه از مذاکره برای حل مسئله اوکراین استقبال می‌ کند و امیدوار است که کی ‎یف نیز مایل به مشارکت در این امر باشد.

دیمیتری پسکوف در ادامه افزود: هنوز هیچ طرح منسجمی برای نقشه راه حل بحران اوکراین وجود ندارد؛ این موضوع نمی‎ تواند به صورت علنی مطرح شود. گمانه ‎زنی‎ های رسانه‎ ای در مورد طرح حل و فصل بحران اوکراین هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند. روسیه امیدوار است تلاش‌ های واشنگتن برای حفظ صلح در مناقشه اوکراین ادامه یابد.

وی سپس خاطرنشان کرد: این درک وجود دارد که روال جلسات 3 جانبه در مورد حل و فصل بحران اوکراین ازسر گرفته می‌شود. بسیاری از کشورها آمادگی خود را برای میزبانی دور جدید مذاکرات اوکراین ابراز می کنند، اما مهمترین چیز تمایل طرفین برای گفتگو است. جزئیات تماس‌ های پوتین و ترامپ در اجلاس اپک در گفتگوی سران مورد بررسی قرار نگرفت، اما احتمال این دیدار همچنان وجود دارد.