هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز پویش ملی «ارمغان مهر» اظهار کرد: این پویش با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و با مشارکت خیرین، حامیان، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر و همچنین گروه‌های جهادی و مردمی اجرا می‌شود.

وی افزود: پویش «ارمغان مهر» از ۱۵ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۰ مهرماه ادامه خواهد داشت و در این مدت کمک‌های مردمی برای تأمین بسته‌های نوشت‌افزار جمع‌آوری و در مناطق کم‌برخوردار توزیع می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با تأکید بر اینکه این طرح در کنار برنامه‌های بشردوستانه و خدماتی هلال‌احمر اجرا می‌شود، گفت: اجرای پویش «ارمغان مهر» در کنار کاروان‌های سلامت، با رویکرد توجه همزمان به سلامت و آموزش اقشار کم‌برخوردار دنبال می‌شود.

سلیمی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید و فراهم کردن فرصت برابر برای تحصیل و رشد کودکان و نوجوانان در مناطق کم‌برخوردار است.

وی با اشاره به همزمانی این پویش با هفته دفاع مقدس بیان کرد: «ارمغان مهر» فرصتی برای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، ایثار و مسئولیت اجتماعی است و تلاش می‌کنیم با همراهی خیرین، داوطلبان و گروه‌های مردمی، گامی مؤثر برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند برداشته شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از خیرین و مردم نیکوکار برای مشارکت در این پویش دعوت کرد و افزود: کمک‌های نقدی برای این طرح از طریق حساب ۹۹۹۹۹ نزد بانک ملی، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹، شماره شبای IR770170000000199999999003 و کد دستوری #۱۱۲۱ قابل واریز است.

سلیمی تصریح کرد: مشارکت مردم در این پویش می‌تواند زمینه تأمین و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار را فراهم کرده و آغاز سال تحصیلی را برای کودکان و نوجوانانی که با محدودیت‌های اقتصادی مواجه هستند، همراه با امید و انگیزه بیشتری رقم بزند.