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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان:

مالکان واحدهای خسارت‌ دیده از باران در گیلان به بنیاد مسکن مراجعه کنند

مالکان واحدهای خسارت‌ دیده از باران در گیلان به بنیاد مسکن مراجعه کنند

 رشت- مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: مالکان خسارت دیده از بارش باران اخیر برای تکمیل اطلاعات و انجام ارزیابی کارشناسی باید به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

محمدعلی ویشکایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ارزیابی خسارت‌های ناشی از حوادث جوی اخیر در گیلان اظهار کرد: واحدهای خسارت‌دیده در نقاط مختلف استان شناسایی شده‌اند و ارزیابی میزان خسارت آنها باید به صورت مستند و بر اساس فرم‌های مربوط انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به استقرار ارزیابان صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور در استان گفت: ارزیابان مربوطه خسارت‌های قابل ارزیابی ناشی از حوادثی مانند آب‌گرفتگی و وزش باد و طوفان و آسیب به سقف واحدهای مسکونی را بررسی و مستندسازی می‌کنند.

ضرورت مراجعه مالکان به بنیاد مسکن

وی از مالکان واحدهای خسارت‌دیده خواست برای تکمیل فرآیند ثبت و ارزیابی خسارت به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند و گفت: مالکان باید فرم‌های مربوط به میزان خسارت را تکمیل کنند تا کارشناسان بتوانند در محل نسبت به بررسی و ارزیابی خسارت اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان تأکید کرد: فرآیند ارزیابی خسارت باید بر اساس مستندات و گزارش کارشناسان انجام شود و پس از تکمیل اطلاعات، میزان خسارت وارده به هر واحد مشخص خواهد شد.

میزان خسارت پس از ارزیابی کارشناسی مشخص می‌شود

وی درباره برآورد مالی خسارت‌های وارد شده نیز گفت: رقم نهایی خسارت‌ها در حال حاضر مشخص نیست و پس از انجام ارزیابی‌های کارشناسی و تکمیل اطلاعات واحدهای آسیب‌دیده، میزان خسارت مالی اعلام خواهد شد.

ویشکایی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی به موقع به مردم تصریح کرد: مالکان واحدهای مسکونی خسارت‌دیده برای جلوگیری از تأخیر در روند بررسی و دریافت خدمات و حمایت‌های مربوط، در اسرع وقت به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

کد مطلب 6943079

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