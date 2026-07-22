به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر چهارشنبه در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: بر اساس گزارش هواشناسی، بیشترین اثر پدیده «ال‌نینو» در خراسان شمالی به شکل افزایش توالی بارش‌ها و کاهش دوره خشکسالی خواهد بود، بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی باید این شرایط را جدی بگیرند.

وی افزود: جهاد کشاورزی باید متناسب با شرایط جدید، الگوی کشت را اصلاح کرده و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری را با جدیت دنبال کند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: مطالعات دفع آب‌های سطحی، ساماندهی رودخانه‌ها، لایروبی مسیل‌ها، رسوب‌برداری و بازگشایی دهانه پل‌ها باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

نوری تصریح کرد: فرمانداران با تعیین اولویت‌ها، نهضت لایروبی مسیل‌ها را در شهرستان‌ها با جدیت دنبال کنند و در شهرها نیز لایروبی کانال‌ها و مسیرهای هدایت آب با سرعت انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین اعتبارات لازم گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید اعتبارات مربوط به لایروبی، احداث باکس‌های بتنی و اجرای طرح‌های پیشگیرانه را در اولویت قرار دهد.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه «طبیعت منتظر تصمیم ما نمی‌ماند»، خاطرنشان کرد: هر میزان در حوزه پیشگیری سرمایه‌گذاری و اقدام شود، از تحمیل هزینه‌های سنگین در زمان بحران جلوگیری خواهد شد.

نوری بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی تأکید کرد و گفت: نباید از بارش‌های پیش‌رو نگرانی ایجاد شود، بلکه باید با اطلاع‌رسانی دقیق، افکار عمومی را برای مواجهه صحیح با شرایط آماده کرد.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را در زمان بحران ضروری دانست و افزود: همه امکانات دستگاه‌های اجرایی باید برای اجرای عملیات لایروبی و اقدامات پیشگیرانه به‌کار گرفته شود و در این زمینه هیچ عذری پذیرفتنی نیست.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های بیش از حد متعارف در اوایل پاییز اظهار کرد: احتمال ثبت بارش‌هایی تا حدود ۱۰۰ میلی‌متر در استان وجود دارد، از این رو باید زیرساخت‌های لازم برای هدایت و جذب روان‌آب‌ها و کاهش خسارت‌های احتمالی از هم‌اکنون فراهم شود.

نوری همچنین با اشاره به خسارات ناشی از پرنده مینا در مزارع استان، بر انجام مطالعات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی استان برای ارائه راهکارهای بومی تأکید کرد.