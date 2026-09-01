رنجبر: ظرفیت تولید برق کرمانشاه از مصرف استان پیشی گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های صنعت برق استان کرمانشاه که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدا، رهبر شهید و شهدای استان کرمانشاه و شهدای صنعت آب و برق، اظهار کرد: از حضور وزیر نیرو، معاونان وزارت نیرو و مدیران صنعت آب و برق در استان کرمانشاه صمیمانه قدردانی می‌کنم.



وی افزود: از تلاش‌های ارزشمند وزیر نیرو و معاونان ایشان در روزهای سخت کشور و همچنین مدیران صنعت برق استان، شرکت برق منطقه‌ای غرب، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب و مجموعه‌های خدمتگزار در صنعت آب و برق تشکر می‌کنم.



نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین از حمایت‌های استاندار کرمانشاه در حوزه صنعت آب و برق قدردانی کرد و گفت: کرمانشاه با تقدیم قریب به ۱۰ هزار شهید به نظام جمهوری اسلامی و برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، همواره از حامیان اصلی نظام، استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده است.



تولید برق کرمانشاه بیش از مصرف استان است



رنجبر با اشاره به اهمیت صنعت برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه کشور و استان، بیان کرد: خدا را شکر می‌کنیم که امروز ظرفیت تولید برق استان کرمانشاه از میزان مصرف آن بیشتر شده است و این موضوع جای تبریک دارد.



وی ادامه داد: این دستاورد نشان می‌دهد اقدامات خوب و ارزشمندی در حوزه صنعت برق استان انجام شده است و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های جدید نیز گام مهمی برای رسیدن کرمانشاه به اهداف پیش‌بینی‌شده در آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود.



رنجبر تأکید کرد: برای اینکه استان کرمانشاه از شرایط موجود عبور کرده و به سمت تعالی، پیشرفت و توسعه حرکت کند، نیازمند زیرساخت‌های مناسب هستیم و توسعه صنعت برق یکی از الزامات تحقق این هدف است.



وی با اشاره به برخی مطالبات استان در حوزه برق‌رسانی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید با جدیت دنبال شود، توجه بیشتر به روستاها و رفع مشکلات مربوط به ضعف ولتاژ در مناطق روستایی است.



نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم با حمایت وزارت نیرو و همکاری مدیران استان، مشکلات موجود در شبکه برق روستاها نیز برطرف شود و مردم این مناطق از برق پایدار و باکیفیت برخوردار شوند.



وزارت نیرو پای کار مردم ایستاده است



رنجبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار کشور، اظهار کرد: امروز در شرایطی که کشور با تهدیدها و مسائل مختلف مواجه است، مدیران دولت همچنان در میدان خدمت حضور دارند و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را افتتاح و پیگیری می‌کنند.



وی این رویکرد را نشانه همت و غیرت مسئولان دانست و گفت: تداوم خدمت‌رسانی به مردم در چنین شرایطی، ادامه راه شهیدان و خدمتگزاری صادقانه و بی‌منت به ملت است.



نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عملکرد وزارت نیرو گفت: با وجود تنگناهای مالی و مشکلات موجود، وزارت نیرو و مجموعه مدیران این وزارتخانه انصافاً پای کار مردم ایستاده‌اند و برای رفع دغدغه‌های مردم تلاش می‌کنند.



وی افزود: طی بیش از دو سال گذشته که در مجلس شورای اسلامی مسائل و عملکرد وزارت نیرو را از نزدیک دنبال کرده‌ام، شاهد تلاش‌های این مجموعه برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای مردم بوده‌ام.



رنجبر همچنین از پیگیری‌های استاندار کرمانشاه در حوزه آب و برق قدردانی کرد و گفت: بارها شاهد بوده‌ام که استاندار با حساسیت ویژه مسائل مربوط به قطعی برق و مشکلات حوزه آب را دنبال کرده و مدیران استان نیز در این زمینه تلاش‌های قابل توجهی داشته‌اند.



وی در پایان از مدیران صنعت برق، نیروگاه‌های بیستون و زاگرس، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و فاضلاب، شرکت شهرک‌های صنعتی، فرمانداران و سایر مدیران اجرایی استان قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با استمرار این اقدامات و انعکاس مناسب خدمات انجام‌شده، همه با هم برای سربلندی و توسعه کرمانشاه تلاش بیشتری داشته باشیم، چرا که مردم این استان شایسته خدمات و امکانات بیشتری هستند.