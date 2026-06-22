رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از بیمارستان سنقر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش عصر دوشنبه در ادامه سفرهای شهرستانی خود با حضور در سنقر، از شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان بازدید و آخرین وضعیت خدمات سلامت، امکانات موجود و نیازهای این حوزه را از نزدیک بررسی کرد.
وی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت ارتقای خدمات درمانی در شهرستانها، اظهار کرد: افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه زیرساختهای سلامت و ارتقای استانداردهای درمانی از مهمترین برنامههای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است و این اهداف با همکاری همه بخشها دنبال میشود.
در ادامه این سفر، نشستی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مشاور رئیس دانشگاه در امور شهرستانها و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد که در آن مدیر شبکه بهداشت و درمان سنقر گزارشی از وضعیت موجود، مهمترین چالشها، نیازمندیها و برنامههای حوزه سلامت شهرستان ارائه کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پس از استماع این گزارش، آموزشی شدن بیمارستان سنقر را یکی از برنامههای راهبردی دانشگاه دانست و گفت: توسعه مراکز آموزشی درمانی در شهرستانها نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات، افزایش توان علمی کادر درمان و ایجاد عدالت در دسترسی مردم به خدمات تخصصی سلامت خواهد داشت.
سروش همچنین با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دانشگاه، مسئولان محلی و نمایندگان مردم، افزود: رفع مشکلات حوزه سلامت نیازمند همکاری همه دستگاهها است و دانشگاه با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، ارائه خدمات مطلوب، باکیفیت و در شأن مردم شهرستان سنقر را دنبال میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حاشیه مراسم کلنگزنی ساختمان مرکز تصویربرداری MRI بیمارستان امام خمینی (ره) نیز از بخشهای مختلف این مرکز درمانی بازدید کرد و ضمن گفتوگو با پزشکان، پرستاران و کارکنان، از تلاشهای آنان در ارائه خدمات درمانی قدردانی کرد.
در این بازدید که با حضور نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان، مشاور رئیس دانشگاه، رئیس شبکه بهداشت و درمان سنقر و جمعی از مسئولان محلی انجام شد، رئیس دانشگاه و هیئت همراه با حضور در بخشهای مختلف بیمارستان، از نزدیک در جریان مسائل، نیازها و مطالبات بیماران و همراهان آنان قرار گرفتند.
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