آغاز طرح واکسیناسیون تب برفکی در زارچ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان یزد، عباسعلی سلیمی گفت: در این طرح، واکسیناسیون حدود ۴ هزار رأس دام سنگین و نزدیک به ۵ هزار رأس دام سبک در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار حاد و واگیردار است که شیوع آن میتواند بخش قابل توجهی از دامهای یک واحد را درگیر کرده و خسارتهای اقتصادی زیادی به دامداران وارد کند.
مسئول اداره دامپزشکی شهرستان زارچ ادامه داد: ایجاد تاول، تب، کاهش تولید و در مواردی تلفات، بهویژه در دامهای جوان، از مهمترین علائم این بیماری است، این طرح در شهرستان زارچ با همکاری بخش دولتی و خصوصی در حال اجراست و ۲ اکیپ دولتی و ۲ اکیپ بخش خصوصی عملیات واکسیناسیون دامها را انجام میدهند.
سلیمی گفت: پیشبینی میشود مرحله نخست این طرح طی حدود دو ماه در شهرستان زارچ به پایان برسد.
نظر شما