  1. استانها
  2. یزد
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

آغاز طرح واکسیناسیون تب برفکی در زارچ

آغاز طرح واکسیناسیون تب برفکی در زارچ

یزد - مسئول اداره دامپزشکی شهرستان زارچ گفت: با هدف پیشگیری از شیوع بیماری و کاهش خسارت‌های ناشی از آن در جمعیت دامی، طرح سراسری واکسیناسیون بیماری تب برفکی در شهرستان زارچ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان یزد، عباسعلی سلیمی گفت: در این طرح، واکسیناسیون حدود ۴ هزار رأس دام سنگین و نزدیک به ۵ هزار رأس دام سبک در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار حاد و واگیردار است که شیوع آن می‌تواند بخش قابل توجهی از دام‌های یک واحد را درگیر کرده و خسارت‌های اقتصادی زیادی به دامداران وارد کند.

مسئول اداره دامپزشکی شهرستان زارچ ادامه داد: ایجاد تاول، تب، کاهش تولید و در مواردی تلفات، به‌ویژه در دام‌های جوان، از مهم‌ترین علائم این بیماری است، این طرح در شهرستان زارچ با همکاری بخش دولتی و خصوصی در حال اجراست و ۲ اکیپ دولتی و ۲ اکیپ بخش خصوصی عملیات واکسیناسیون دام‌ها را انجام می‌دهند.

سلیمی گفت: پیش‌بینی می‌شود مرحله نخست این طرح طی حدود دو ماه در شهرستان زارچ به پایان برسد.

کد مطلب 6914011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها