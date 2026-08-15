به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جوکار با اشاره به اقدامات صورت گرفته، در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۹ مورد چاه غیرمجاز شناسایی، ۲ مورد علمک فروش آب جمع‌آوری و ۹ مورد منصوبات غیرمجاز توقیف شده است که باعث حفظ ۳۳۰ هزار متر مکعب آب در سفره‌های آب زیرزمینی شهرستان‌های تفت، زارچ و اشکذر شده است.

وی افزود: همچنین در ۱۲ مورد نسبت به مسدود کردن در چاه‌ها اقدام و ۱۸ مورد چاه نیز پر شده است.

جوکار با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر منابع آب گفت: در راستای کنترل برداشت‌ها و حفاظت از منابع آبی، ۳۴۷ مورد بازدید آماری در شهرستان‌های تفت، زارچ و اشکذر صورت گرفته است.

رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های تفت، زارچ و اشکذر همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته، در حوزه خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مردم اظهار کرد: ۱۳۲ مورد درخواست در «سامانه ساماب» ثبت و پیگیری شده و ۵۲۹ مورد مکاتبه و تهیه پاسخ استعلامات نیز انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: مجموع اقدامات حفاظتی و نظارتی در این سه شهرستان، صرفه‌جویی بیش از ۳۳۰ هزار مترمکعب آب را به همراه داشته است.

جوکار خاطرنشان کرد: تداوم نظارت بر منابع آب، شناسایی و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز و همکاری مردم، نقش مهمی در صیانت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز دارد.