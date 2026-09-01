استاندار یزد: مصوبات مربوط به بخش چاهک تا حصول نتیجه پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی عصر سهشنبه در نشست بررسی مسائل، مشکلات و مطالبات مردم بخش چاهک شهرستان خاتم که با حضور فرماندار خاتم، بخشدار چاهک، اعضای شورای بخش، دهیاران و جمعی از مدیران و نمایندگان مردم برگزار شد، با اشاره به برنامه مدیریت استان برای برگزاری نشستهای تخصصی با بخشهای مختلف شهرستانها اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشستها، بررسی مسائل مناطق از نزدیک و شناسایی موانع موجود برای تسریع در روند خدمترسانی به مردم است.
وی افزود: بسیاری از موارد مطرحشده در این نشست در دستور کار مدیران استان قرار دارد و فرماندار شهرستان نیز آنها را پیگیری میکند؛ برگزاری این جلسات با هدف تسریع در روند امور و رفع موانع موجود در مسیر خدمترسانی به مردم انجام میشود.
استاندار یزد با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات گفت: حل همه مشکلات در یک مرحله امکانپذیر نیست، اما پیگیری جدی و مستمر مصوبات تا حصول نتیجه ضروری است.
وی ادامه داد: زمانی که مصوبهای به تصویب میرسد، به این معناست که امکان تحقق آن وجود دارد و باید اجرای آن با جدیت دنبال شود.
بابایی با بیان اینکه اراده مدیریت استان بر رفع دغدغههای مردم مناطق مختلف است، تصریح کرد: نشستهای برگزارشده با بخشهای مختلف صرفاً برای برگزاری جلسه نیست، بلکه مسائل باید در میدان بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: نشست با بخشهای مختلف شهرستانها ادامه خواهد داشت و مدیریت استان برای بررسی مسائل به مناطق مختلف و حتی روستاها مراجعه میکند تا موضوعات بهصورت میدانی بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
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