سرقت کابل برق در آستانه‌ اشرفیه با مرگ سارق پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رحمانی اظهار کرد: در پی اعلام شهروندان به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برقگرفتگی فردی در یکی از روستاهای شهرستان آستانهاشرفیه، مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد این فرد ۳۰ ساله هنگام سرقت کابل از تیر چراغ برق دچار برقگرفتگی شده و جان خود را از دست داده است.
فرمانده انتظامی آستانهاشرفیه با اشاره به کشف یک قبضه قیچی سیمبر در محل حادثه بیان کرد: جسد فرد جانباخته برای بررسی بیشتر و تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.
رحمانی در پایان با تأکید بر خطرات سرقت تجهیزات شبکه برق، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
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