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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

پیش‌بینی رگبار و سیلاب در جنوب کرمان؛ آماده‌ باش مدیریت بحران

پیش‌بینی رگبار و سیلاب در جنوب کرمان؛ آماده‌ باش مدیریت بحران

کرمان- اداره‌ کل مدیریت بحران کرمان نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق جنوبی و جنوب‌غربی این استان و وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر و اختلال در ترددهای جاده‌ای هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌ کل مدیریت بحران استان کرمان عصر چهارشنبه با استناد به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در جنوب و جنوب‌ غرب استان از روز پنج‌شنبه اول مرداد تا پایان روز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

بنا بر اعلام این اداره‌ کل، پدیده‌های جویِ رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد، وقوع گرد و خاک، مخاطرات اصلی این سامانه در بازه زمانی یاد شده هستند.

این شرایط جوی می‌تواند منجر به پیامدهایی نظیر جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه شود.

همچنین احتمال خسارت به سازه‌های موقت، شکستن درختان کهنسال، سقوط اشیاء از ارتفاعات و آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.

بر همین اساس، اداره‌ کل مدیریت بحران از شهروندان خواست ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر در این بازه زمانی اجتناب کنند.

در این اطلاعیه همچنین به شهروندان توصیه شده است با توجه به احتمال سقوط اشیاء، از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

از کشاورزان نیز خواسته شده است نسبت به تسریع در برداشت محصولات خود اقدامات لازم را انجام دهند.

کد مطلب 6896280

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