به گزارش خبرنگار مهر، رحیمه احمدپور شامگاه سه شنبه در نشست بسیج رسانه سپاه شهرستان لنگرود با بیان اینکه فعالان رسانه نقش مهمی در تحقق اهداف و برنامههای فرهنگی و رسانهای بر عهده دارند، اظهار کرد:باید از ظرفیت این نیروها برای تقویت جریان رسانهای انقلاب اسلامی استفاده شود.
مسئول بسیج رسانه سپاه شهرستان لنگرود با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی در تراز انقلاب اسلامی افزود: تربیت نیرو در تراز انقلاب موضوعی بسیار مهم و اساسی است؛ چراکه نیروهای رسانهای باید علاوه بر برخورداری از توانمندی و مهارت حرفهای، با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی نیز همسو باشند و بتوانند در عرصههای مختلف رسانهای و فضای مجازی حضوری مؤثر داشته باشند.
فعالان رسانه بازوان بسیج در مسیر تحقق اهداف انقلاب هستند
احمدپور با بیان اینکه فعالان رسانه و فضای مجازی باید با همسویی، نگاه مشترک و وحدت رویه، مسیر فعالیتهای خود را تقویت کنند، گفت: با همکاری و انسجام بیشتر، گامهای رو به جلویی در راستای تحقق اهداف بسیج رسانه برداشته می شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به برنامهریزی و سازماندهی در کانون بسیج رسانه گفت: در کانون بسیج رسانه، اولویت باید سازماندهی شورا و برنامهریزی منسجم باشد تا ظرفیت رسانهها و فعالان فضای مجازی به شکل هدفمند در مسیر مأموریتهای محوله به کار گرفته شود.
مسئول بسیج رسانه شهرستان لنگرود،با بیان اینکه انتظار است رسانهها و فعالان فضای مجازی برای پیشبرد این برنامهها و تحقق ابلاغیههای بسیج رسانه همراه باشند،گفت: فعالان رسانه با اقدامی فراتر از ابلاغیه ها، نقش مؤثرتری در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا می کنند.
وی با اشاره به نقش اثرگذار فعالان رسانه و فضای مجازی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی گفت: تربیت نیرو در تراز انقلاب، اولویت مهم بسیج رسانه است
احمدپور با بیان اینکه فعالان رسانه بازوان بسیج در مسیر تحقق اهداف انقلاب هستند ،افزود: فعالان رسانه بازوان بسیج هستند و با تربیت نیروهای مؤمن، توانمند و در تراز انقلاب، میتوان در مسیر پیشبرد مأموریتهای رسانهای گامهای موثری برداشت.
نظر شما