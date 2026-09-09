به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره ۱۴۹ شهید والامقام بخش کومله، با حضور مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار خواهد شد.

این مراسم پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ در سالن ورزشی شهدای فرهنگی بخش کومله، روبه‌روی مزار شهدا برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی اصلانی به عنوان سخنران و ابوذر بیوکافی به عنوان مداح در این مراسم حضور خواهند داشت.

این یادواره در راستای گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای جنگ رمضان و با محوریت ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت برگزار می‌شود.

گفتنی است با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی، محل برگزاری مراسم از فضای پیش‌بینی‌شده به سالن ورزشی شهدای فرهنگی بخش کومله منتقل شده است.