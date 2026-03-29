به گزارش خبرنگار مهر، حامددائمی عصر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران استان گیلان که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استاندار گیلان در پی حادثه و آسیب‌دیدگی تعدادی از واحدهای مسکونی در روستاهای دستک شهرستان آستانه اشرفیه و عثماوندان شهرستان شفت برگزار شد از آخرین وضعیت مناطق حادثه‌دیده، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ضمن تشریح مأموریت‌ها و اقدام‌های این نهاد در شرایط بحران اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطابق با مأموریت‌های اصلی خود از جمله ارزیابی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده ناشی از حوادث طبیعی و جنگ، انجام عملیات آواربرداری، ایجاد شرایط ایمن و ساماندهی محیط، با بهره‌گیری از تمامی امکانات فنی، ماشین‌آلات عمرانی و ظرفیت‌های نیروی انسانی در لحظات اولیه حادثه وارد عمل شد.

وی با اشاره به حضور فوری تیم‌های ارزیابی و عملیاتی افزود: ماشین‌آلات سنگین و نیروهای فنی بنیاد مسکن در همان ساعات ابتدایی در مناطق حادثه‌دیده مستقر شدند و روند ارزیابی، مستندسازی خسارت‌ها و آواربرداری در دو روستای دستک و عثماوندان به‌صورت هم‌زمان آغاز شده است.

هماهنگی دستگاه‌ها روند رسیدگی را سرعت می‌بخشد

در ادامه این جلسه، محمدعلی ویشکائی، مدیرکل مدیریت بحران استاندار گیلان با قدردانی از حضور میدانی و واکنش سریع بنیاد مسکن در ساعات اولیه حادثه گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یکی از نخستین دستگاه‌هایی است که در شرایط بحرانی وارد عملیات می‌شود و نقش مهمی در ارزیابی خسارات، ایجاد ثبات اولیه و برنامه‌ریزی برای بازسازی دارد.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسریع در اقدامات فنی و ثبت دقیق خسارت‌ها، می‌تواند روند رسیدگی به خانوارهای آسیب‌دیده را سرعت بخشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان بر ضرورت ادامه حضور تیم‌های ارزیاب و تکمیل پرونده‌های خسارت‌ها تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: جمع‌بندی نهایی گزارش‌ها و ارزیابی‌ها، مبنای تصمیم‌گیری برای مراحل بعدی و تخصیص اعتبارات خواهد بود و مدیریت بحران استان با همکاری بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌ها، روند رسیدگی را تا بازگشت شرایط به وضعیت پایدار دنبال خواهد کرد.