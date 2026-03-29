۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

ماشین‌آلات بنیاد مسکن در مناطق آسیب‌دیده از تجاوز دشمن استقرار دارد

رشت- مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به برگزاری جلسه مدیریت بحران در پی تجاوز تروریستی در روستاهای دستک و عثماوندان گفت: ماشین‌آلات بنیاد مسکن در مناطق آسیب‌دیده از تجاوز دشمن استقرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامددائمی عصر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران استان گیلان که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استاندار گیلان در پی حادثه و آسیب‌دیدگی تعدادی از واحدهای مسکونی در روستاهای دستک شهرستان آستانه اشرفیه و عثماوندان شهرستان شفت برگزار شد از آخرین وضعیت مناطق حادثه‌دیده، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ضمن تشریح مأموریت‌ها و اقدام‌های این نهاد در شرایط بحران اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطابق با مأموریت‌های اصلی خود از جمله ارزیابی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده ناشی از حوادث طبیعی و جنگ، انجام عملیات آواربرداری، ایجاد شرایط ایمن و ساماندهی محیط، با بهره‌گیری از تمامی امکانات فنی، ماشین‌آلات عمرانی و ظرفیت‌های نیروی انسانی در لحظات اولیه حادثه وارد عمل شد.

وی با اشاره به حضور فوری تیم‌های ارزیابی و عملیاتی افزود: ماشین‌آلات سنگین و نیروهای فنی بنیاد مسکن در همان ساعات ابتدایی در مناطق حادثه‌دیده مستقر شدند و روند ارزیابی، مستندسازی خسارت‌ها و آواربرداری در دو روستای دستک و عثماوندان به‌صورت هم‌زمان آغاز شده است.

هماهنگی دستگاه‌ها روند رسیدگی را سرعت می‌بخشد

در ادامه این جلسه، محمدعلی ویشکائی، مدیرکل مدیریت بحران استاندار گیلان با قدردانی از حضور میدانی و واکنش سریع بنیاد مسکن در ساعات اولیه حادثه گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یکی از نخستین دستگاه‌هایی است که در شرایط بحرانی وارد عملیات می‌شود و نقش مهمی در ارزیابی خسارات، ایجاد ثبات اولیه و برنامه‌ریزی برای بازسازی دارد.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسریع در اقدامات فنی و ثبت دقیق خسارت‌ها، می‌تواند روند رسیدگی به خانوارهای آسیب‌دیده را سرعت بخشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان بر ضرورت ادامه حضور تیم‌های ارزیاب و تکمیل پرونده‌های خسارت‌ها تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: جمع‌بندی نهایی گزارش‌ها و ارزیابی‌ها، مبنای تصمیم‌گیری برای مراحل بعدی و تخصیص اعتبارات خواهد بود و مدیریت بحران استان با همکاری بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌ها، روند رسیدگی را تا بازگشت شرایط به وضعیت پایدار دنبال خواهد کرد.

