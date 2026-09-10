به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای بیاساس مقامهای این کشور علیه ایران مدعی شد که آنها ایران را از صادرات نفتی خود محروم کرده و این کشور دیگر هیچ درآمدی از بخش انرژی ندارد.
بر اساس این گزارش، «جی دی ونس» در ادامه ادعاهای خود افزود که ایران دیگر گزینه های زیادی پیش رو ندارد و اگر ترامپ بخواهد می توانیم با این کشور به توافق برسیم.
ادعاهای مطرح شده از سوی معاون ترامپ در حالی است که خود او نیز در تازه ترین اظهاراتش، به دستآوردسازی برای خود پرداخت و مدعی شد: دو سال گذشته موفقترین سالها بودند و ما کشورمان را از هر زمان دیگری قدرتمندتر، امنتر، ثروتمندتر و آزادتر خواهیم کرد.
ترامپ با تکرار خیالبافیها درباره ایران هم ادعا کرد: در جنگ با ایران پیروز میشویم و کنترل تنگه هرمز را در دست داریم. ما بر تنگه هرمز کنترل داریم و فکر میکنم باید نام آن را «تنگه ترامپ» بگذاریم.
رئیسجمهور آمریکا همچنین به تکرار سخنانش درباره اقتصاد ایران ادامه داد و مدعی شد: ایران در حال فروپاشی است؛ این کشور برای چندین دهه زورگوی خاورمیانه بود، اما دیگر چنین وضعیتی ندارد.
این اظهارات و ادعاهای متناقض ترامپ در حالی است که تو پیشتر مدعی شده بود که جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره ای این کشور خاتمه پیدا خواهد کرد.
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