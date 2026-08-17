آزادگان، پرچم عزت ایران را در اسارت برافراشته نگه داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را گرامی داشتند.

در این پیام آمده است: بیست‌وششم مردادماه یادآور بازگشت غرورآفرین آزادگانی است که سال‌های اسارت نتوانست از ایمان، عزت و استواری آنان بکاهد و آنان با صبر و اراده‌ای پولادین، عزت ایران اسلامی را در سخت‌ترین شرایط حفظ کردند.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه استان در تاریخ بازگشت آزادگان، اظهار کردند: مرز خسروی در مردادماه سال ۱۳۶۹ شاهد بازگشت آزادگان دلاور به میهن بود و این رویداد هیچ‌گاه از حافظه تاریخی مردم کرمانشاه پاک نخواهد شد.

در ادامه این پیام آمده است: امروز خسروی، همان مرزی که روزگاری دروازه بازگشت آزادگان به وطن بود، در ایام اربعین میزبان خیل عظیم زائران حسینی است و مردم مهمان‌نواز کرمانشاه با همان روحیه ایثار و فداکاری دوران دفاع مقدس، از زائران پذیرایی می‌کنند.

غفوری و حبیبی پیوند آزادگی، زیارت، حماسه، اربعین، مرصاد و خسروی را بخشی از هویت تاریخی کرمانشاه دانستند و افزودند: این استان دیروز سنگر دفاع از ایران و امروز دروازه خدمت به زائران کربلاست.

آنان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و همه حماسه‌آفرینان این دوران، سالروز بازگشت آزادگان را به ملت ایران، مردم شهیدپرور کرمانشاه، خانواده‌های شهدا و ایثارگران و به‌ویژه آزادگان سرافراز و خانواده‌های آنان تبریک گفتند.

در پایان این پیام تأکید شده است: ملت بزرگ ایران اسلامی و مسئولان نظام جمهوری اسلامی برای همیشه و در همه نسل‌ها قدردان استقامت و ایستادگی آزادگان سرافراز خواهند بود.