سرهنگ حیدری: روایت دقیق جنگ رسالت امروز اصحاب رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ‌ حمید حیدری شامگاه سه شنبه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت، با گرامیداشت یکصد و نود و یکمین شب حضور پرشور مردم در میدان، بر ضرورت روایت دقیق وقایع و مقابله با روایت‌های تحریف‌شده دشمن تأکید کرد.

وی در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم رشت اظهار کرد: باعث افتخار است که در یکصد و نود و دومین شبی که مردم در کنار یکدیگر برای اعتلای میهن عزیزمان حضور دارند، توفیق حضور در قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی را دارم.

رئیس سازمان آموزش، پژوهش و تحقیقات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و نقش رسانه‌ها در ثبت وقایع افزود: امام شهید فرمودند «اگر ما روایت نکنیم، دشمن روایت می‌کند» و آن چیزی را روایت خواهد کرد که خودش می‌خواهد.

حیدری تصریح کرد: امروز مباحثی که در فضای مجازی به صورت وارونه بازنمایی می‌شود، همان چیزی است که استکبار و صهیونیسم بین‌الملل به دنبال آن هستند؛ از این رو باید برای آیندگان روایتی دقیق، مستند و شایسته از حماسه‌های مردم ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه ملت ایران جنگ‌های تحمیلی مختلف را با تمام وجود لمس کرده است، گفت: امروز ما جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنیم و باید بتوانیم روایت دقیق این حماسه‌ها را برای نسل‌های آینده به ثبت برسانیم.

رئیس سازمان آموزش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان آوینی و نائینی، تصریح کرد: فعالان رسانه‌ای قرارگاه سردار شهید نائینی در رشت فعالیت خود را با تأسی از مسیر شهید آوینی آغاز کرده‌اند و امروز این مسیر را با شهید نائینی ادامه می‌دهند.

حیدری با اشاره به آشنایی و همکاری خود با شهید نائینی در دانشگاه دفاع ملی بیان کرد: افتخار داشتم در گروه آموزشی مطالعات دفاع مقدس در دانشگاه دفاع ملی در کنار شهید نائینی حضور داشته باشم؛ گروهی که برای تربیت نسل‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کند و در سطح دکترا عزیزانی را آموزش می‌دهد تا بتوانند روایتگر جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم باشند.

وی با تأکید بر جایگاه شهدا در ادامه مسیر انقلاب اسلامی گفت: یقیناً شهدایی همچون شهید نائینی در آخرت دستشان بازتر است و می‌توانند به ما کمک کنند تا مأموریتی را که بر عهده داریم به شایستگی ادامه دهیم.

رئیس سازمان آموزش بنیاد حفظ آثار با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان افزود: باید این مأموریت را در شأن مردم شریف ایران که طی ۱۵ ماه گذشته پنجه در پنجه دشمن انداخته و در برابر دو قدرت بین‌المللی ایستادگی کرده‌اند، به سرانجام برسانیم.

حیدری در پایان با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه اظهار کرد: عزیزان رسانه‌ای وظیفه‌ای سخت و سنگین بر عهده دارند و باید در مقابل رسانه‌های استکبار که از نظر امکانات و توان رسانه‌ای از ما گسترده‌تر هستند، نقش‌آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: یقیناً شهدا نیز در این مسیر یاری‌رسان خواهند بود و حق و حقیقت را به گوش جهانیان خواهند رساند.