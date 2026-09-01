به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار سعید محمدی صبح سه‌شنبه در نشست خبری آغاز اردوهای راهیان نور مناطق عملیاتی غرب و شمال‌غرب کشور که در یادمان شهدای عملیات مرصاد برگزار شد، با تبریک ایام ماه ربیع‌الاول و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: امسال آغاز اردوهای راهیان نور را از منطقه مرصاد و در کنار شهدای گمنام برگزار می‌کنیم؛ منطقه‌ای که یادآور یکی از مهم‌ترین عرصه‌های دفاع ملت ایران در برابر دشمن است.

وی با اشاره به تحولات و جنگ‌های اخیر افزود: در شرایطی که دشمن درصدد ایجاد تزلزل در پایه‌های نظام جمهوری اسلامی بود، هوشیاری، وحدت و انسجام مردم موجب خنثی شدن این توطئه شد و امروز شاهد استحکام بیشتر پایه‌های انقلاب اسلامی هستیم.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور با بیان اینکه یادمان شهدای مرصاد نماد ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه نفاق است، گفت: دشمن پس از آنکه در جنگ سخت نتوانست در برابر ملت ایران به اهداف خود دست پیدا کند، وارد عرصه‌های جدیدی از دشمنی شد و راهیان نور نیز به عنوان یک فناوری نرم، در برابر این هجمه‌ها نقش‌آفرینی کرده است.

سردار محمدی مناطق عملیاتی غرب و شمال‌غرب را نماد وحدت اقوام و مذاهب دانست و تصریح کرد: در این مناطق مردم از اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر برای دفاع از انقلاب اسلامی و میهن حضور داشته‌اند و امروز نیز این مناطق می‌توانند جلوه‌ای از وحدت شیعه و اهل سنت و همبستگی اقوام مختلف کشور باشند.

وی با اشاره به نقش راهیان نور در انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان اظهار کرد: بسیاری از جوانانی که در سال‌های اخیر در برابر دشمن ایستادگی کردند، از محصولات همین جریان فرهنگی هستند و راهیان نور توانسته مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت را به نسل‌های جدید منتقل کند.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور از برنامه‌ریزی برای اعزام کاروان‌ها از یکم تا پایان شهریور خبر داد و گفت: بخشی از کاروان‌های دانشجویی نیز در نیمه نخست مهرماه به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد و زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از زائران شهدا در مناطق هدف فراهم شده است.

محمدی افزود: در استان کرمانشاه چهار یادمان پاوه، مرصاد، بازی‌دراز و پادگان ابوذر برای پذیرایی از زائران آماده شده‌اند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نیز یادمان‌های مشخصی برای حضور کاروان‌های راهیان نور در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در حوزه روایتگری راهیان نور عنوان کرد: امسال تلاش کرده‌ایم از روایت نقطه‌ای عبور کرده و به روایت پیوسته ۳۶۰ درجه برسیم؛ به این معنا که روایت دفاع مقدس از مبدأ حرکت زائر آغاز شده و تا زمان حضور در یادمان‌ها و بازگشت ادامه داشته باشد.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور استفاده از هنر، معماری و فناوری‌های نوین را از دیگر برنامه‌های این دوره دانست و گفت: محیط یادمان باید پیش از حضور راوی انسانی، خود به عنوان یک راوی عمل کند و با بهره‌گیری از فضاسازی، هنر مفهومی و فناوری‌های جدید، زمینه انتقال بهتر مفاهیم دفاع مقدس به مخاطب را فراهم کند.

سردار محمدی با تأکید بر ضرورت تبیین عقلانیت دفاع مقدس برای نسل جوان اظهار کرد: در روایتگری باید سه عنصر حماسه، احساس و عقلانیت همزمان مورد توجه قرار گیرد و راویان بتوانند به پرسش‌ها و شبهات ذهنی جوانان و دانش‌آموزان پاسخ دهند.

وی از اضافه شدن روایت جنگ‌های اخیر به محتوای راهیان نور خبر داد و گفت: در کنار روایت دفاع مقدس هشت‌ساله، تجربه جنگ‌های اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته است تا نسل جدید با شیوه‌های جدید دفاع و مقاومت آشنا شود.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور درباره زیرساخت‌های اسکان نیز گفت: بخشی از زیرساخت‌های اسکان راهیان نور در جریان جنگ تحمیلی اخیر آسیب دید، اما با همکاری مجموعه‌های کشوری و لشکری، ظرفیت‌های جایگزین فراهم شده و در کنار آن، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیز در حال انجام است.

سردار محمدی با اشاره به استقرار خادمان شهدا از هفتم شهریورماه افزود: شبکه خادمان شهدا در سراسر کشور برای خدمت‌رسانی به زائران آماده شده و این خادمان در چند بازه زمانی در یادمان‌ها و مراکز اسکان حضور خواهند داشت.

وی همچنین بر تقویت پیوست فرهنگی وحدت تأکید کرد و گفت: ایثارگری‌های پیشمرگان مسلمان کرد و نقش اقوام و مذاهب مختلف در دفاع از کشور باید در محتوای فرهنگی راهیان نور مورد توجه قرار گیرد و پیوند میان اقوام و مذاهب به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های فرهنگی دنبال شود.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور با اشاره به شعار امسال راهیان نور «لبیک یا خامنه‌ای» اظهار کرد: این شعار در تمام برنامه‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و روایتگری راهیان نور مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌کنیم آثار فاخر فرهنگی در این زمینه تولید شود.

سردار محمدی از آغاز جشنواره ملی ره‌آورد سرزمین نور همزمان با این برنامه خبر داد و گفت: آثار فرهنگی و هنری زائران شهدا در طول سال جمع‌آوری و در پایان سال از آثار برتر این جشنواره تقدیر خواهد شد.

وی با تأکید بر مردمی‌سازی راهیان نور افزود: از همه ایده‌ها و طرح‌های مردمی، چه از سوی تشکل‌های مردم‌نهاد و چه به صورت فردی، استقبال می‌کنیم و در زمینه برنامه‌ریزی اعزام، اسکان، تولیدات فرهنگی و فضاسازی یادمان‌ها آماده حمایت از طرح‌های اثرگذار هستیم.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور امنیت زائران را خط قرمز این مجموعه دانست و گفت: قرارگاه‌های امنیتی و انتظامی در مناطق غرب و شمال‌غرب هماهنگی لازم را برای تأمین امنیت کاروان‌ها انجام داده‌اند و با توجه به شرایط موجود، برنامه‌ریزی دقیقی برای تردد زائران صورت گرفته است.

سردار محمدی خاطرنشان کرد: ساعات مجاز تردد کاروان‌ها در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ و در استان‌های کرمانشاه و ایلام از ساعت ۷ صبح تا ۱۹:۳۰ تعیین شده است و کاروان‌ها باید برنامه خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که خارج از این ساعات در محورهای مواصلاتی حضور نداشته باشند.

وی از پیش‌بینی حضور حدود ۳۰۰ هزار زائر در مناطق عملیاتی غرب و شمال‌غرب خبر داد و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و افزایش حمایت از جریان فرهنگی راهیان نور است.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمانشاه در حوزه دفاع مقدس گفت: کرمانشاه مرکزیت جبهه غرب کشور را دارد و در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های یادمان‌های این منطقه انجام شده و تلاش می‌کنیم توجه بیشتری به این ظرفیت صورت گیرد.

سردار محمدی درباره موزه دفاع مقدس استان کرمانشاه نیز اظهار کرد: با اهتمام مسئولان استانی، به‌ویژه استاندار کرمانشاه، روند تکمیل این مجموعه دنبال می‌شود و امیدواریم موزه فرهنگی دفاع مقدس استان در هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری اولیه برسد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت روایت صحیح دفاع مقدس گفت: نباید در روایت حماسه‌های دفاع مقدس دچار اغراق شویم؛ بلکه باید واقعیت‌ها را همان‌گونه که رخ داده‌اند برای نسل جدید بیان کنیم، زیرا روایت درست و واقعی از رشادت‌های مردم و رزمندگان می‌تواند موجب تقویت غرور ملی و مقابله با هجمه‌های رسانه‌ای و شناختی دشمن شود.