به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن و سخنگوی انصارالله گفت مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب امن است و عملیات نیروهای مسلح یمن تا توقف تجاوزات و رفع کامل محاصره ادامه خواهد داشت.

محمد عبدالسلام گفت: یمن هیچ چشم‌داشتی به کشورهای همسایه یا دیگر مناطق جهان ندارد و مسیرهای کشتیرانی و تجارت بین‌المللی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب از سوی یمن در امنیت کامل قرار دارد و هیچ تهدیدی متوجه آن نیست.

او افزود: عملیات جاری نیروهای مسلح یمن، همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده، هدفمند و در چارچوب دفاعی است و تا زمان توقف کامل تجاوزات عربستان و رفع محاصره علیه یمن ادامه خواهد داشت.

دولت صنعا از آغاز اجرای فرمان عفو در مناطق آزاد شده خبر داد

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز گفت وضعیت مناطق ساحل غربی به ثبات رسیده و فرمان عفو صادر شده در حال اجراست.