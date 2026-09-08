ابراهیم پرفند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله استانی سیودومین مسابقات رفاقت مهر روز سهشنبه با حضور ۵۰ نفر از بانوان عضو جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی برگزار شد.
وی افزود: شرکتکنندگان پس از پشت سر گذاشتن مرحله شهرستانی، در بخشهای اسکان اضطراری، حمل مصدوم، احیای قلبی ریوی (CPR)، آتلبندی و بانداژ، پانسمان و زبان انگلیسی به رقابت پرداختند.
معاون جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی هدف از برگزاری این مسابقات را ارتقای مهارتهای امدادی، تقویت روحیه کار گروهی و شناسایی استعدادهای برتر در میان اعضای جوان عنوان کرد.
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