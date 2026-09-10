  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

شهادت ۴ عضو یک خانواده در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شمال غزه

شهادت ۴ عضو یک خانواده در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شمال غزه

چهار عضو یک خانواده فلسطینی در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به منطقه بیت لاهیا در شمال نوار غزه به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی اعلام کردند که یک خانواده فلسطینی شامل پدر، مادر و دو دخترشان در حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به منطقه بیت‌لاهیا در شمال نوار غزه به شهادت رسیدند.

منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند این خانواده از خاندان «احمد» بودند و منزل آنان شب گذشته هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد. در این حمله شماری هم مجروح شدند.

تیم‌های امداد و نجات غزه با مشارکت ساکنان منطقه، پیکر چهار شهید این خانواده را از زیر آوار منزل ویران ‌شده خارج کردند.

در حملات هوایی ارتش اشغالگر به اردوگاه اخنیونس در جنوب نوار غزه هم چند فلسطینی مجروح شدند.

کد مطلب 6942999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه