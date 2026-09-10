شهادت ۴ عضو یک خانواده در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شمال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی اعلام کردند که یک خانواده فلسطینی شامل پدر، مادر و دو دخترشان در حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به منطقه بیت‌لاهیا در شمال نوار غزه به شهادت رسیدند.

منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند این خانواده از خاندان «احمد» بودند و منزل آنان شب گذشته هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد. در این حمله شماری هم مجروح شدند.

تیم‌های امداد و نجات غزه با مشارکت ساکنان منطقه، پیکر چهار شهید این خانواده را از زیر آوار منزل ویران ‌شده خارج کردند.

در حملات هوایی ارتش اشغالگر به اردوگاه اخنیونس در جنوب نوار غزه هم چند فلسطینی مجروح شدند.