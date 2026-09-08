خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: اواخر شهریور هر سال فصل برداشت که از راه می‌رسد، تاکستان‌های آذربایجان غربی رنگ دیگری به خود می‌گیرند؛ خوشه‌هایی که ماه‌ها زیر آفتاب رسیده‌اند، حالا حاصل یک سال تلاش باغداران را پیش چشم می‌آورند.

انگور برای ارومیه اما تنها یک محصول کشاورزی نیست؛ نامی است که با تاریخ، فرهنگ و اقتصاد این شهر گره خورده و سال‌هاست بخشی از هویت کشاورزی منطقه را شکل داده است.

محصولی که بخشی از اقتصاد، فرهنگ و زندگی مردم این منطقه با آن عجین خورده است، محصولی که از تاکستان‌های ارومیه و دیگر شهرستان‌های استان راه خود را به بازار می‌یابد و در قالب‌هایی چون کشمش، شیره، دوشاب و دیگر فرآورده‌ها ارزش افزوده پیدا می‌کند.

حالا جشنواره انگور ارومیه می‌تواند فرصتی باشد تا این ظرفیت از ویترین یک رویداد شهری فراتر رفته و به بستری برای معرفی تولیدکنندگان، توسعه گردشگری کشاورزی، رونق صنایع تبدیلی و باز کردن مسیرهای تازه برای بازار و صادرات تبدیل شود.

اهمیت این محصول زمانی بیشتر نمایان می‌شود که انگور را نه فقط در قالب یک میوه تازه، بلکه در زنجیره‌ای از تولید و فرآوری ببینیم؛ از کشمش و شیره و دوشاب گرفته تا سرکه و دیگر فرآورده‌هایی که می‌توانند ارزش اقتصادی بیشتری برای محصول ایجاد کنند.

همین زنجیره، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال، توسعه صنایع تبدیلی و افزایش درآمد باغداران فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که هنوز می‌تواند بسیار بیشتر از آنچه امروز در بازار دیده می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.

در این میان، جشنواره انگور ارومیه می‌تواند نقش یک ویترین ساده را پشت سر بگذارد. حضور تولید کنندگان، عرضه فرآورده‌های انگور، صنایع‌دستی، برنامه‌های فرهنگی و گردشگری، امکان آن را فراهم می‌کند که مخاطب با بخشی از توان اقتصادی و فرهنگی منطقه آشنا شود. در نهمین دوره جشنواره نیز معرفی ظرفیت‌های تولیدی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری ارومیه در کنار برنامه‌های فرهنگی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته است.

اگر این رویداد با نگاه اقتصادی و برنامه‌ریزی برای بازار همراه شود، جشنواره می‌تواند نقطه اتصال باغدار، تولیدکننده، صنعتگر، گردشگر و بازار باشد؛ یعنی جایی که انگور آذربایجان غربی فقط دیده نشود، بلکه برای آن بازار، مشتری و ارزش افزوده بیشتری ساخته شود.

۲۴۰ هزار تن گندم در آذربایجان غربی برداشت می شود

سرپرست تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پیش بینی برداشت ۲۴۰ هزار تن انگور از تاکستان های استان خبر داد و گفت: استان در زمینه سطح تولیدات کشاورزی ۶ درصد در زمینه تولیدات محصولات کشاورزی ۷ درصد تولیدات کشور را به خود اختصاص داده است.

محمود سپهرفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱ هزار و ۶۲۲ هکتار از باغات استان زیب کشت انگور رفته است، ادامه داد: پیش بینی می شود ۲۴۰ هزار تن انگور از باغات برداشت شود.

وی با بیان اینکه شهرستان ارومیه در تولید انگور پیشتاز است، اضافه کرد: انگور دومین محصول باغی مهم استان است و نقش بسزایی در اقتصاد محلی دارد.

سپهرفر با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ هزار نفر به طور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در مراحل کاشت، داشت، برداشت، بسته‌بندی و حمل و نقل انگور مشغول به کار هستند، افزود: این استان با تولید سالانه بیش از ۴۱۰ تن آبغوره، رتبه چهارم کشوری را در تولید انگور دارد.

سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: بیش از ۶۰ رقم انگور در استان تولید می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به سفید کشمشی، قرمز کشمشی، ریش بابا و قزل اوزوم اشاره کرد.

راندازی دهکده‌ها و فضاهای تخصصی در نهمین جشنواره انگور

شهردار ارومیه از طراحی و اجرای مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی، اقتصادی و گردشگری در نهمین جشنواره انگور ارومیه که از ۱۹ شهریور در ارومیه برگزار می شود، خبر داد و گفت: این جشنواره با رویکردی فراتر از معرفی محصول انگور، به بستری برای معرفی ظرفیت‌های هویتی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ارومیه تبدیل خواهد شد.

آیدین رحمانی رضائیه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده مدیریت شهری برای برگزاری نهمین جشنواره انگور ارومیه اظهار کرد: در این دوره از جشنواره، برنامه‌های فرهنگی و تخصصی به‌صورت روزانه و با محوریت موضوعات مختلف برگزار می‌شود تا شهروندان و میهمانان جشنواره، ضمن بهره‌مندی از برنامه‌های متنوع، با ابعاد مختلف تاریخ، فرهنگ، هنر، اقتصاد، ظرفیت‌های تولیدی و آداب و سنن ارومیه آشنا شوند.

وی افزود: راه‌اندازی دهکده‌ها و فضاهای تخصصی، یکی از ویژگی‌ های شاخص نهمین جشنواره انگور ارومیه است که با مشارکت بخش‌های مختلف شهرداری و با هدف ایجاد تجربه‌ای متفاوت و جذاب برای بازدیدکنندگان طراحی شده است.

شهردار ارومیه با تشریح این برنامه‌ها گفت: «خیابان صنعت و سرمایه‌گذاری» با محوریت «اینوا» و توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری ارومیه راه‌اندازی می‌شود که هدف آن حمایت از صنایع، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی و ایجاد بستری مناسب برای تعامل و توسعه سرمایه‌گذاری‌های محلی و منطقه‌ای است.

رحمانی رضائیه ادامه داد: «خیابان هویت و تاریخ» نیز توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه و با محوریت مدیریت شهری و موضوع انگور، برای نخستین‌بار در جشنواره راه‌اندازی خواهد شد تا بخشی از پیشینه، هویت و تاریخ ارومیه و پیوند دیرینه این شهر با انگور و فرهنگ مرتبط با آن به مخاطبان معرفی شود.

وی همچنین از راه‌اندازی بازارچه تخصصی عرضه انگور ارومیه خبر داد و گفت: این بازارچه توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ارومیه ایجاد می‌شود و محلی برای عرضه مستقیم، معرفی گونه‌های مختلف انگور و فرآورده‌های مرتبط با آن خواهد بود.

شهردار ارومیه با اشاره به بخش هنری جشنواره اظهار کرد: «میدان هنر» نیز برای نخستین‌بار در نهمین جشنواره انگور راه‌اندازی می‌شود و با حضور هنرمندان، زمینه معرفی و عرضه ظرفیت‌های هفت‌گانه هنری را فراهم خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند پیوند میان هنر، فرهنگ و هویت شهری ارومیه را بیش از گذشته به نمایش بگذارد.

‍اعلام آمادگی ۱۹ کشور خارجی برای حضور در جشنواره انگور ارومیه

شهردار ارومیه همچنین از اعلام آمادگی ۱۹ کشور خارجی برای حضور در نهمین دوره جشنواره انگور ارومیه خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های ارومیه، توسعه گردشگری و برندسازی شهری و استانی، به‌مدت ۱۰ روز در دهکده چی‌چست برگزار می‌شود.

رحمانی رضائیه اظهار کرد: جشنواره انگور طی سال‌های گذشته با استقبال خوبی از سوی مردم و میهمانان داخلی و خارجی برگزار شده و در دوره گذشته نیز با رویکردی بین‌المللی، میزبان مهمانان و سفرای ۶ کشور خارجی بود.

وی افزود: امسال نیز با ارسال دعوتنامه به کشورهای مختلف، تاکنون ۱۹ کشور خارجی برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای جشنواره برای تبدیل شدن به یک رویداد بین‌المللی و معرفی هرچه بیشتر ارومیه در عرصه جهانی است.

رحمانی رضائیه، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و تاریخی ارومیه را از اهداف اصلی برگزاری این رویداد عنوان کرد و گفت: برگزاری جشنواره‌هایی در این سطح، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های شهر و استان و ایجاد زمینه برای حضور گردشگران و سرمایه‌گذاران است.

شهردار ارومیه با بیان اینکه نهمین دوره جشنواره انگور به‌مدت ۱۰ روز در دهکده ساحلی چی‌چست برگزار خواهد شد، اظهار کرد: در این جشنواره برنامه‌های متنوعی برای گروه‌های مختلف سنی و اقشار مختلف جامعه پیش‌بینی شده و علاوه بر معرفی انگور ارومیه، امکان عرضه مستقیم انگور و فرآورده‌های آن نیز فراهم خواهد بود.

وی ادامه داد: در حاشیه این جشنواره، بخش‌هایی از جمله خیابان غذا و خیابان فرهنگ و هنر نیز برپا خواهد شد تا ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و غذایی منطقه در کنار محصولات مرتبط با انگور به بازدیدکنندگان معرفی شود.

رحمانی رضائیه همچنین از برپایی نمایشگاه عکس با موضوع انگور خبر داد و گفت: انگور در ارومیه پیشینه‌ای دیرینه دارد و نمایشگاه عکس هویتی انگور نیز با هدف بازنمایی این پیشینه و پیوند تاریخی آن با فرهنگ و زندگی مردم منطقه برگزار می‌شود.

وی افزود: برای کودکان نیز برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده و شهربازی دهکده چی‌چست نیز فعال خواهد بود تا خانواده‌ها بتوانند در کنار حضور در جشنواره از برنامه‌های تفریحی استفاده کنند.

شهردار ارومیه با تاکید بر اینکه هدف مدیریت شهری ایجاد یک فضای شاد، پرنشاط و خانوادگی در طول برگزاری جشنواره است، گفت: تلاش کرده‌ایم با پیش‌بینی برنامه‌های متنوع، این رویداد به فرصتی برای حضور خانواده‌ها و ایجاد نشاط اجتماعی در طول ۱۰ روز برگزاری تبدیل شود.

وی برندسازی را یکی از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: شهر ارومیه و استان آذربایجان‌غربی ظرفیت‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف دارند و معرفی این ظرفیت‌ها و تبدیل آنها به برندهای شناخته‌شده، از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌کنیم.

رحمانی رضائیه خاطرنشان کرد: جشنواره انگور می‌تواند در کنار کارکرد فرهنگی و اجتماعی خود، به بستری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی ارومیه تبدیل شود و زمینه شناساندن نام ارومیه و محصولات آن را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کند.

وی با اشاره به تمهیدات مدیریت شهری برای دسترسی آسان‌ تر شهروندان به محل برگزاری جشنواره اظهار کرد: برای تسهیل تردد و حضور شهروندان در نهمین جشنواره انگور و دهکده ساحلی چی‌چست، در ساعات مختلف سرویس حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است تا مردم بتوانند با سهولت بیشتری در این رویداد حضور پیدا کنند.

ارومیه ظرفیت بالایی در بخش گردشگری دارد

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: جشنواره انگور طی سال‌های برگزاری خود توانسته است در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری، کشاورزی و اقتصادی ارومیه موفق عمل کند و استقبال روزافزون مردم و اعلام آمادگی نمایندگان ۱۹ کشور برای حضور در جشنواره امسال، بیانگر جایگاه رو به رشد این رویداد در سطح ملی و بین‌المللی است.

حسین پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره انگور ارومیه اظهار کرد: هدف از برگزاری جشنواره‌هایی همچون جشنواره انگور، معرفی داشته‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند شهر ارومیه است و خوشبختانه این رویداد تاکنون در تحقق این هدف موفق عمل کرده و هر سال نیز با تجربه‌ای بیشتر و کیفیتی مطلوب‌تر از سال گذشته برگزار شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره ها فرصت بسیار ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، آداب و رسوم، ظرفیت‌های گردشگری، محصولات و توانمندی‌های اقتصادی ارومیه در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود، تصریح کرد: جشنواره انگور می‌تواند در کنار معرفی هویت و فرهنگ ارومیه، زمینه‌ساز جذب گردشگر، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان ظرفیت‌های بومی شهر با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد و از این منظر، برگزاری چنین رویدادهایی دارای اهمیت ویژه‌ای است.

پناهی با تأکید بر نقش جشنواره‌ها در رونق اقتصاد محلی گفت: برپایی بازارچه‌ها و عرضه محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و تولیدات مشاغل خانگی در کنار جشنواره، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بومی فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش فروش، ایجاد درآمد و تقویت اقتصاد خانواده‌ها و کسب‌وکارهای محلی منجر شود.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم در برگزاری این رویدادها باید این باشد که ظرفیت‌ های بومی و تولیدات ارومیه به شکلی شایسته در معرض دید مردم و گردشگران قرار گیرد تا جشنواره از یک رویداد مقطعی فراتر رفته و به بستری برای توسعه اقتصادی و گردشگری شهر تبدیل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به ظرفیت‌ های کم‌نظیر این شهر در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: ارومیه از مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی برخوردار است؛ از بناها و آثار تاریخی گرفته تا دریاچه ارومیه، محصولات متنوع کشاورزی و صنایع‌دستی که باید با برنامه‌ریزی مناسب، بیش از گذشته به کشور و جهان معرفی شوند.

پناهی صنعت گردشگری را یکی از صنایع درآمدزا در اقتصاد شهری عنوان کرد و گفت: معرفی صحیح ظرفیت‌ها در کنار توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و در نتیجه افزایش درآمد و اشتغال در شهر را فراهم کند. بنابراین باید همزمان با معرفی توانمندی‌های ارومیه، برای ایجاد زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت گردشگری شهر نیز برنامه‌ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه جشنواره‌های انگور برگزارشده تاکنون آثار مثبتی در این زمینه داشته‌اند، افزود: استقبال قابل توجه مردم از این رویدادها و همچنین توجه و حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پروژه‌های مختلف، نشان می‌دهد که ارومیه ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری و سرمایه‌گذاری دارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.

جشنواره انگورفرصتی برای معرفی ارومیه، تقویت اقتصاد بومی، توسعه گردشگری است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه با اشاره به محل برگزاری جشنواره انگور در دهکده چی‌چست اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده شهروندان و گردشگران از جشنواره‌ها، لازم است زیرساخت‌های این مجموعه متناسب با حجم استقبال و ظرفیت رویدادها توسعه یابد.

پناهی افزود: مسیرهای دسترسی، روشنایی، امکانات رفاهی و خدمات مورد نیاز در دهکده چی‌چست از جمله زیرساخت‌هایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا بتوانیم در سال‌های آینده میزبان شایسته‌تری برای شهروندان، گردشگران و مهمانان داخلی و خارجی باشیم.

وی تاکید کرد: استقبال مردم از جشنواره‌ها یک فرصت ارزشمند برای ارومیه است و باید با تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت برگزاری و استفاده از پیشنهادها و نقدهای سازنده، نقاط قوت این رویدادها را بیش از پیش تقویت و نقاط قابل بهبود را برطرف کنیم.

پناهی گفت: جشنواره انگور امروز تنها یک رویداد فرهنگی نیست، بلکه فرصتی برای معرفی ارومیه، تقویت اقتصاد بومی، توسعه گردشگری و ایجاد زمینه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری است و استمرار این مسیر می‌تواند جایگاه ارومیه را به‌عنوان شهری برخوردار از ظرفیت‌ های متنوع فرهنگی، طبیعی و اقتصادی بیش از پیش تثبیت کند.

جشنواره انگور ارومیه باید سکوی صادرات شود

رئیس کارگروه تجارت و دیپلماسی کشاورزی اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره انگور در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: جشنواره انگور آذربایجان‌غربی می‌تواند فراتر از یک رویداد فرهنگی و کشاورزی، به بستری برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی تبدیل شود؛ ظرفیتی که فعالان بخش خصوصی بر استفاده حداکثری از آن تأکید دارند.

‍رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ‌های کشاورزی شهرداری ارومیه نیز از راه‌اندازی بازارچه تخصصی عرضه انگور ارومیه و دهکده سنتی در نهمین جشنواره انگور ارومیه خبر داد و گفت: این بخش‌ها با هدف حمایت از باغداران، معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی منطقه و بازنمایی فرهنگ و سنت‌های بومی ارومیه در این رویداد برپا می‌شوند.

محسن شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارتقای سطح کیفی و محتوایی نهمین جشنواره انگور ارومیه اظهار کرد: امسال با رویکردی متفاوت و با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و گردشگری جشنواره، برنامه‌ها و بخش‌ های تخصصی متنوعی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در همین راستا، بازارچه تخصصی عرضه انگور و محصولات کشاورزی در جشنواره راه‌اندازی می‌شود تا ضمن معرفی توانمندی‌های باغداران و تولیدکنندگان منطقه، زمینه مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات و حمایت از فعالان این حوزه فراهم شود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ‌های کشاورزی شهرداری ارومیه با تأکید بر جایگاه انگور در اقتصاد، فرهنگ و هویت تاریخی ارومیه تصریح کرد: این بازارچه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ های تولیدی و کشاورزی منطقه و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، باغداران و شهروندان و میهمانان جشنواره خواهد بود.

شکری همچنین از راه‌اندازی دهکده سنتی در نهمین جشنواره انگور ارومیه خبر داد و گفت: یکی از اهداف اصلی این بخش، معرفی و بازنمایی آیین‌ها، آداب، رسوم و سنت‌های غنی منطقه و ایجاد فضایی برای آشنایی شهروندان و میهمانان با بخشی از میراث فرهنگی و سبک زندگی سنتی مردم ارومیه است.

وی ادامه داد: جشنواره انگور ارومیه صرفاً یک رویداد برای عرضه محصول انگور نیست، بلکه فرصتی برای معرفی مجموعه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و کشاورزی منطقه به شمار می‌رود و تلاش شده است بخش‌های مختلف جشنواره در همین راستا طراحی و اجرا شوند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ‌های کشاورزی شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: در دهکده سنتی، ظرفیت‌های بومی و سنتی منطقه در قالب برنامه‌ها و جلوه‌های فرهنگی به نمایش گذاشته می‌شود تا زمینه تعامل بیشتر میان نسل امروز و میراث فرهنگی و اجتماعی گذشتگان فراهم شود.

شکری اظهار کرد: نهمین جشنواره انگور ارومیه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌ها، سازمان‌های تخصصی و فعالان بخش‌های مختلف، تلاش دارد تصویری جامع از هویت، فرهنگ، سنت، کشاورزی و ظرفیت‌های گردشگری ارومیه ارائه کند و بازارچه تخصصی انگور و دهکده سنتی نیز از جمله بخش‌های مهم این رویداد در مسیر تحقق این هدف خواهند بود.