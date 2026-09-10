برداشت ۲۴۰ هزار تن انگور از باغات آذربایجان غربی آغاز شد

محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : این میزان برداشت، که بخش عمده آن از تاکستان های آبی تأمین میشود، نقش حیاتی در اقتصاد کشاورزی منطقه و تأمین نیاز کشور ایفا می کند.
وی ادامه داد: انگور، دومین محصول باغی استراتژیک استان است که بیش از ۳۰ هزار بهرهبردار به طور مستقیم در چرخه تولید این محصول اشتعال دارند.
اصغری گفت: فصل برداشت این محصول که از اوایل شهریور تا اواخر مهر ماه ادامه دارد، همزمان با فرآوری محصولات جانبی نظیر کشمش و شیره انگور، رونق اقتصادی را به مناطق روستایی این استان میبخشد.
وی اضافه کرد: حدود ۶۰ درصد از محصول تولیدی انگور آذربایجان غربی به صورت تازه خوری در سراسر کشور توزیع شده و مابقی از طریق صنایع تبدیلی به محصولاتی چون آب میوه، سرکه و شیره انگور تبدیل میشود. همچنین بخشی از این محصول به بازارهای خارجی صادر می شود.
وی یادآور شد: تنوع ارقام انگور در استان، شامل ۶۰ رقم بومی و ارقام خارجی در حال توسعه، نشان از ظرفیت بالای تولید و سازگاری این منطقه با انواع مختلف این محصول دارد. ارومیه، سردشت و میاندوآب به عنوان کانونهای اصلی تولید انگور در استان، سهم قابل توجهی در تأمین نیاز ملی ایفا میکنند.
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