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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

برداشت ۲۴۰ هزار تن انگور از باغات آذربایجان غربی آغاز شد

برداشت ۲۴۰ هزار تن انگور از باغات آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی گفت: استان با برداشت ۲۴۰ هزار تن انگور از سطح ۲۱ هزار هکتار جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید انگور در کشور تثبیت کرده است.

محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : این میزان برداشت، که بخش عمده آن از تاکستان‌ های آبی تأمین می‌شود، نقش حیاتی در اقتصاد کشاورزی منطقه و تأمین نیاز کشور ایفا می‌ کند.

وی ادامه داد: انگور، دومین محصول باغی استراتژیک استان است که بیش از ۳۰ هزار بهره‌بردار به طور مستقیم در چرخه تولید این محصول اشتعال دارند.

اصغری گفت: فصل برداشت این محصول که از اوایل شهریور تا اواخر مهر ماه ادامه دارد، همزمان با فرآوری محصولات جانبی نظیر کشمش و شیره انگور، رونق اقتصادی را به مناطق روستایی این استان می‌بخشد.

وی اضافه کرد: حدود ۶۰ درصد از محصول تولیدی انگور آذربایجان غربی به صورت تازه خوری در سراسر کشور توزیع شده و مابقی از طریق صنایع تبدیلی به محصولاتی چون آب میوه، سرکه و شیره انگور تبدیل می‌شود. همچنین بخشی از این محصول به بازارهای خارجی صادر می‌ شود.

وی یادآور شد: تنوع ارقام انگور در استان، شامل ۶۰ رقم بومی و ارقام خارجی در حال توسعه، نشان از ظرفیت بالای تولید و سازگاری این منطقه با انواع مختلف این محصول دارد. ارومیه، سردشت و میاندوآب به عنوان کانون‌های اصلی تولید انگور در استان، سهم قابل توجهی در تأمین نیاز ملی ایفا می‌کنند.

کد مطلب 6943090

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