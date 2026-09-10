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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۹

هر آمریکایی ۵ هزار دلار؛ فریبکاری جدید ترامپ برای پیروزی در انتخابات

هر آمریکایی ۵ هزار دلار؛ فریبکاری جدید ترامپ برای پیروزی در انتخابات

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که اگر جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر کنترل کنگره را حفظ کنند، به هر بزرگسال آمریکایی ۵ هزار دلار تحت عنوان «سود سهام ترامپ» پرداخت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور آمریکا در تلاشی غیرمعمول برای متقاعد کردن رای دهندگان این کشور به منظور حمایت از حزبش گفت اگر جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر کنترل کنگره را حفظ کنند، به هر بزرگسال آمریکایی ۵ هزار دلار تحت عنوان «سود سهام ترامپ» پرداخت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ این پیشنهاد را در نخستین همایش حزب جمهوریخواه برای انتخابات میاندوره ای در دالاس مطرح کرد، اما مشخص نبود که این پرداخت ها چگونه انجام خواهد شد و اینکه آیا این اقدام قانونی است یا خیر.

با توجه به اینکه حدود ۲۷۰ میلیون بزرگسال در آمریکا زندگی می کنند، اجرای این طرح حدود ۱.۳۵ تریلیون دلار هزینه خواهد داشت.

ترامپ در سخنرانی خود که در ساعت پربیننده ایراد شد و یک ساعت و ۴۵ دقیقه طول کشید، از تکمیل «بهترین دو سال در تاریخ ریاست جمهوری» تمجید کرد و با وجود کاهش محبوبیت خود، ترامپ عملاً خودش را محور اصلی انتخابات قرار داد.

با این حال، معلوم نیست این سخنرانی انتخاباتی بتواند رای دهندگان مردد را که نظرسنجی ها نشان می دهد از حزب ترامپ فاصله گرفته اند، جذب کند؛ به ویژه در شرایطی که نارضایتی از هزینه های زندگی و جنگ با ایران رو به افزایش است.

کد مطلب 6942981

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 1
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      گاوچران چه می خواهد؟ پول یک موقع در فیلمهای کاوبویی واسه یک دلار ادم می کشتند فکر می کنید توی این 300 سال که از عصر حجر خارج شدند ادم شدند؟
    • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 0
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      خرید ارای مردم با پول
    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 0
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      1 تریلیون دلار از کجا میاره؟ احتمالا میخواد اجازه بده فقط مردمشون اکانت پریمیوم طلایی سایتهای شرط بندی رو بفروشه
    • NP DE ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      1 0
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      دو برابرش رو اگه کشورهای اسلامی پیشنهاد بدن که فقط از دست خوک کثیفی مثل ترامپ‌ جامعه غربی هم خلاص بشن تا دنیا به آرامش صلح برسه .
    • احمد IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 0
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      ترامپ نزد همه آمریکائیان وحتی مردم جهان بعنوان فردی دروغگو،حقه باز،روانی وجنایتکارشناخته شده است.این وعده دلاری ترامپ به مردم آمریکادرواقع نوعی توهین است که تفکرترامپ رانسبت به مردم نشان میدهدترامپ معتقداست که اگراکنون آمریکاییها راباپول بخردتوانسته فریبشان بدهدوبه مقاصدشوم خودبرسد.ترامپ میداندکه آمریکایی راکه ورشکسته کرده دیگرقادربه اداره زندگی مردمش نیست چه برسدبه آنکه ۱/۵تریلیون دلاربه بزرگسالان آمریکابدهد!!!اگرچنین میلغی دراختیارداردقبل ازانتخابات به مردم بدهد!عجب حقه بازیست ترامپ!!

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