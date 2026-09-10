هر آمریکایی ۵ هزار دلار؛ فریبکاری جدید ترامپ برای پیروزی در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور آمریکا در تلاشی غیرمعمول برای متقاعد کردن رای دهندگان این کشور به منظور حمایت از حزبش گفت اگر جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر کنترل کنگره را حفظ کنند، به هر بزرگسال آمریکایی ۵ هزار دلار تحت عنوان «سود سهام ترامپ» پرداخت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ این پیشنهاد را در نخستین همایش حزب جمهوریخواه برای انتخابات میاندوره ای در دالاس مطرح کرد، اما مشخص نبود که این پرداخت ها چگونه انجام خواهد شد و اینکه آیا این اقدام قانونی است یا خیر.

با توجه به اینکه حدود ۲۷۰ میلیون بزرگسال در آمریکا زندگی می کنند، اجرای این طرح حدود ۱.۳۵ تریلیون دلار هزینه خواهد داشت.

ترامپ در سخنرانی خود که در ساعت پربیننده ایراد شد و یک ساعت و ۴۵ دقیقه طول کشید، از تکمیل «بهترین دو سال در تاریخ ریاست جمهوری» تمجید کرد و با وجود کاهش محبوبیت خود، ترامپ عملاً خودش را محور اصلی انتخابات قرار داد.

با این حال، معلوم نیست این سخنرانی انتخاباتی بتواند رای دهندگان مردد را که نظرسنجی ها نشان می دهد از حزب ترامپ فاصله گرفته اند، جذب کند؛ به ویژه در شرایطی که نارضایتی از هزینه های زندگی و جنگ با ایران رو به افزایش است.