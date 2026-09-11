حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی طی هفته پیش رو ، غبار محلی، در اواسط روز افزایش سرعت باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی، از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در ساعاتی از ظهر امروز تا اوایل شب با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان تا حدودی متلاطم خواهد شد.

وی بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ در طول روز گاهی تا ۴۰ کیلومتردرساعت خواهد بود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، از ظهر در برخی سواحل طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.