پیوند عرفان کلاسیک با زیست انسان معاصر در شرح فتوحات مکیه باب ۵۶۰

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شرح فتوحات مکیه؛ باب ۵۶۰» به قلم سینا رستم‌زاده، پژوهشگر حوزه عرفان، عصر پنج‌شنبه ۲۰ شهریورماه در تالار استاد شهنازِ خانه هنرمندان ایران رونمایی شد. این اثر که به همت انتشارات ابلق منتشر شده، با هدف بازخوانی متون عرفانی در نسبت با چالش‌های انسان معاصر و ارائه متنی دقیق و کاربردی، مورد نقد و بررسی اهالی فرهنگ و اندیشه قرار گرفت.

نشست تخصصی بررسی ابعاد نوین پژوهشی در آثار محیی‌الدین ابن‌عربی، با محوریت رونمایی از کتاب «شرح فتوحات مکیه» و با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حکمت و عرفان اسلامی برگزار شد.

سینا رستم‌زاده، نویسنده و پژوهشگر این اثر، در ابتدای این نشست با انتقاد از نگاه‌های صرفاً انتزاعی به متون عرفانی اظهار کرد: فتوحات مکیه دریایی از معارف است که متأسفانه در ادوار گذشته، به دلیل پیچیدگی‌های زبانی و فقدان شروح دقیق، برای مخاطب امروز تا حد زیادی مهجور مانده بود. تلاش ما در این مجلد، به‌ویژه در باب ۵۶۰، نه صرفاً بازنویسی کلمات شیخ اکبر، بلکه بازخوانی این معارف در نسبت با نیازها و چالش‌های زیستی انسان معاصر بوده است.

رستم‌زاده با تشریح رویکرد علمی خود در این پروژه پژوهشی افزود: بزرگ‌ترین چالش ما، تصحیح اغلاط فراوان در نسخه‌های موجود و ارائه یک شرح منسجم بود. ما با تکیه بر نسخه تصحیح‌شده مرحوم عثمان یحیی و اعمال تصحیحات انتقادی، کوشیدیم متنی را ارائه دهیم که علاوه بر دقت علمی، قابلیت کاربردی‌شدن در زندگی مؤمنانه را نیز داشته باشد.

در بخش دیگری از این مراسم، سایر سخنرانان به واکاوی روش‌شناسی رستم‌زاده در نقد ترجمه‌های پیشین و جایگاه این اثر در میان شروح کلاسیک عرفانی پرداختند. یکی از محورهای اصلی و پرتکرار گفتگوها در این نشست، تأکید بر لزوم احیای «عرفان پویا و کارآمد» و فاصله گرفتن از سنتِ «عرفان خشک و بی‌تأثیر در جامعه» بود؛ رویکردی که سعی دارد حکمت عملی را به متن زندگی اجتماعی بازگرداند.

گفتنی است کتاب «شرح فتوحات مکیه» که به‌عنوان اثری نوآورانه در عرصه عرفان‌پژوهی معرفی شده است، هم‌اکنون به کوشش «انتشارات ابلق» در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان به حکمت و عرفان اسلامی قرار دارد.