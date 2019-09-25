ششمین دوره آموزشی«فصوص الحکم ابن عربی» با تدریس حسن بلخاری

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره آموزشی«فصوص الحکم ابن عربی» در قالب برنامه علمی« مدرسه انجمن» با تدریس حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ساختمان شماره ۲ انجمن برگزار می‌شود.

دراین دوره آموزشی که دوشنبه‌ها از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود، شرح کتاب «فصوص الحکم» به عنوان مهمترین اثر «محی الدین بن عربی» عارف پرآوازه جهان اسلام، به علاقه مندان به مباحث عرفان نظری ارائه خواهد شد.

محی الدین بن عربی (۵۶۰ - ۶۳۸ق‌/۱۱۶۵-۱۲۴۰م‌)، معروف‌ به‌ شیخ‌ اکبر، از جمله عرفا و دانشمندان بزرگ‌ جهان‌ اسلام‌ است.دو کتاب «فصوص الحکم» و« فتوحات مکیه » او بسیار شهرت دارد و درنزد اهل عرفان و حکمت، او را پدر عرفان نظری خوانده‌اند.این عارف بزرگ جهان اسلام، از دوران کودکی و اوان نوجوانی در معرض نفحات الهی و عنایات ربانی واقع و از ذوق و وجد وکشف و حال برخوردار شد، اماورود او به طریق تصوف به‌طور رسمی در ۲۱ سالگی در سال ۵۸۰ در شهر اشبیلیه رخ داد تا آنجا که در زمانی کوتاه به مقامات قدسی نائل آمد؛ چنانکه خود او در «فتوحات مکیه» آورده است: « نلت هذه المقامات فی دخولی هذه الطریقه سنه ثمانین و خمسمائه فی مده یسیره ».

ساختمان شماره ۲ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خیابان انقلاب اسلامی، بعد از خیابان ابوریحان، ساختمان فروردین، طبقه ۴ واحد ۱۱ واقع است.