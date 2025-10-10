به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جاسم عبادی امام جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به وضعیت نابسامان پروژه پل روگذر صدوقی، از مسئولان خواست تا با مردم صادقانه سخن بگویند و پاسخگوی عملکرد خود باشند.
وی با بیان اینکه مردم بندر امام از مسئولان انتظار شفافیت دارند، افزود: قرار بود شرکت پتروشیمی بندر امام از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی، این پل را در بلوار امام خامنهای احداث کند؛ اما امروز نه از پل خبری هست، نه از اعتبار آن.
امام جمعه بندر امام با اشاره به روند پرچالش این پروژه گفت: با وجود تأیید استعلامات آب، برق و گاز، بعداً مشخص شد پل در مسیر خط اصلی انتقال آب قرار دارد و پروژه برای ماهها تعطیل شد.
وی ادامه داد: در نهایت، اعلام شد طراحی فنی پل ایراد دارد؛ کارگاه جمع شد، پیمانکار خسارت گرفت، و پتروشیمی بندر امام هم مبلغ خسارت را از سهم عمرانی خود پرداخت کرد. اما پروژه بهطور کامل منتفی شد.
حجتالاسلام عبادی با تأکید بر لزوم ورود جدی دستگاههای نظارتی گفت: قرار بود اجرای پل به ورودی شهر از سمت آبادان منتقل شود، اما تا امروز نه پل ساخته شد، نه ورودی شهر اصلاح شد، و نه خبری از اعتبار پروژه هست.
وی هشدار داد: نباید حقوق مردم پایمال شود. مسئولان موظفاند درباره سرنوشت این اعتبار پاسخگو باشند.
در بخش نخست خطبهها، امام جمعه بندر امام با اشاره به تحولات فلسطین گفت: مردم مقاوم غزه با ایستادگی خود، پیروزی بزرگی در برابر رژیم کودککش صهیونیستی رقم زدند.
وی افزود: رژیم صهیونیستی نهتنها نتوانست گروههای مقاومت را نابود کند، بلکه امروز مجبور به پذیرش شروط آنان شده است
امام جمعه بندر امام با اشاره به شکست طرح کوچ اجباری مردم غزه گفت: امروز اسرائیل به منفورترین رژیم دنیا تبدیل شده و آزادیخواهان جهان در حمایت از مقاومت فلسطین به خیابانها آمدهاند.
حجتالاسلام عبادی خطاب به مردم بندر امام گفت: بنده تا احقاق حق و حصول نتیجه، پیگیر این موضوع خواهم بود و آن را صادقانه با مردم در میان میگذارم.
نظر شما