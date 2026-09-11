گزارش تمرین روز جمعه تیم ملی امید در اوزاکا با تغییر مکان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دومین جلسه تمرینی تیم ملی امید ایران در شهر اوزاکای ژاپن در حالی برگزار شد که با درخواست کادر فنی و اجرایی، محل تمرین تیم تغییر کرد تا شاگردان حسین عبدی در زمین چمن مناسبتری برنامههای تاکتیکی خود را دنبال کنند.
از این رو، شاگردان حسین عبدی از ساعت ۱۶ به وقت محلی تمرین خود را با انجام حرکات هوازی آغاز کردند تا بازیکنان تیم ملی امید بهتدریج با شرایط آبوهوایی ژاپن نیز سازگار شوند.
۱۵ بازیکن به همراه سه دروازهبان، نرمدوی خود را به دور زمین چمن آغاز کردند و پس از آن، تمرینات دفاعی در دستور کار قرار گرفت.
بخش بعدی تمرین به بازی «آقا وسط» و اجرای اصولی سانتر از جناحین اختصاص داشت که بازیکنان با انگیزه فراوان آن را انجام دادند.
دقت در نحوه بازیسازی یکی از مهمترین نکاتی بود که سرمربی تیم ملی امید ایران بر اجرای صحیح آن تأکید داشت و در هر مرحله با مشاهده اشتباه، تذکرات لازم را به بازیکنان ارائه میکرد.
شاگردان عبدی پس از حدود ۸۰ دقیقه تمرین، راهی هتل شدند تا با استفاده از حوضچههای آب سرد و استخر به ریکاوری بپردازند.
شایان ذکر است کاروان تیم ملی امید صبح فردا، شنبه، اوزاکا را به مقصد ناگویا ترک میکند تا بهطور رسمی در هتل محل اقامت تیمهای گروه B بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مستقر شود.
تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با تیمهای چین، کره شمالی و امارات در گروه B رقابت خواهد کرد.
برنامه کامل دیدارهای تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶:
* ایران - امارات؛ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA
* ایران - چین؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA
* ایران - کره شمالی؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (اول مهر ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA
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