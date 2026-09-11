به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ ارائه شده از سوی آمریکا، نظام تحریم‌های اعمال‌شده علیه سودان را تا ۹ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید کرد.

بر اساس این گزارش،‌ شورای امنیت همچنین مأموریت گروه کارشناسان امور سودان را تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ تمدید کرد.

منابع دیپلماتیک در مصاحبه با این شبکه گفتند که این تمدید فنی، فرصت بیشتری در اختیار کشورهای عضو قرار می‌دهد تا به مذاکرات خود درباره سودان ادامه دهند.

واشنگتن پس از ناکامی در دستیابی به توافق درباره پیشنهاد گسترش تحریم تسلیحاتی به سراسر سودان، با تمدید یک‌ماهه این مأموریت موافقت کرد.