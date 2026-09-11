به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر ارکیان در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت احشام از روستایی در شهرستان ازنا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: سارقان با سوءاستفاده از عدم حضور اهالی منزل که برای شرکت در مراسم عروسی از خانه خارج شده بودند، ۸۰ رأس دام را به سرقت برده بودند.

شناسایی سارقان در کمتر از ۶ ساعت

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا تصریح کرد: مأموران انتظامی با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی و تحقیقات گسترده میدانی، موفق شدند در کمتر از ۶ ساعت هویت و مخفیگاه دو سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی کنند.

وی گفت: مأموران با هماهنگی قضائی و طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه، متهمان را هنگام انتقال احشام دستگیر کردند.

تحویل دام‌های مسروقه به مالباخته

ارکیان خاطرنشان کرد: در این عملیات هر ۸۰ رأس دام مسروقه کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل داده شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرائم علیه اموال مردم، گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه تعرض به اموال عمومی و خصوصی برخورد قاطع خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا از دامداران خواست با تجهیز اماکن نگهداری دام به سامانه‌های نوین حفاظتی از جمله دوربین و دزدگیرهای هوشمند، زمینه سوءاستفاده سارقان را کاهش دهند.