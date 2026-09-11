به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده عصر جمعه در نشست مشترک با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، با تشریح ابعاد جنگ ترکیبی و تهدیدات فرهنگی، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدارس علمیه خواهران و حمایت از معیشت اساتید تأکید کرد.

وی با اشاره به پیچیدگی تهدیدات نوین اظهار کرد: دشمنان نظام اسلامی با بهره‌گیری از اتاق‌های فکر و سناریوهای حساب‌شده، از سال‌ها پیش بر جنگ ترکیبی با هدف برهم زدن نظم اجتماعی و تغییر الگوهای سبک زندگی در ایران تمرکز کرده‌اند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود: در این چارچوب، الگوگیری از تجربه تاریخی آندلس و تلاش برای تغییر سبک زندگی جامعه دنبال شده که نمونه‌هایی از آن در جریان «زن، زندگی، آزادی» بروز پیدا کرد.

علیزاده با اشاره به آنچه تغییرات نگران‌کننده در شاخص‌های زیست عفیفانه خواند، ادامه داد: مسائل فرهنگی امروز تنها به موضوع حجاب محدود نمی‌شود و در برخی عرصه‌های اجتماعی، معابر عمومی و مراکز تفریحی شاهد تغییراتی هستیم که نیازمند توجه جدی و پدافند فرهنگی هوشمندانه است.

وی همچنین نسبت به فعالیت جریان‌های فمینیستی در محیط‌های دانشگاهی هشدار داد و گفت: این جریان‌ها با هدف اثرگذاری بر نخبگان و زنان تحصیل‌کرده فعالیت می‌کنند و مقابله با این روند نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی و افزایش هوشیاری اجتماعی است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با بیان اینکه زنان در تحولات اجتماعی همواره مورد توجه جریان‌های فرهنگی و سیاسی قرار داشته‌اند، گفت: قدرت‌های لیبرال‌دموکراسی با محوریت قرار دادن زنان در تحولات اجتماعی، درصدد ترویج الگوهای غربی در جوامع مختلف هستند.

علیزاده تأکید کرد: نظام اسلامی برای مقابله با این هجمه باید حوزه‌های علمیه خواهران را به عنوان دژهای مستحکم و پیش‌ران جبهه فرهنگی تقویت کند.

وی با اشاره به افزایش دغدغه‌های فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: این دغدغه‌ها دیگر محدود به اقشار مذهبی نیست و حتی خانواده‌های غیرمذهبی نیز نسبت به فضای مجازی و آینده فرزندان خود نگرانی‌هایی دارند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود: حوزه‌های علمیه به عنوان یکی از مجموعه‌های اثرگذار در هدایت فرهنگی جامعه باید ظرفیت‌های خود را برای پاسخگویی به این نیازها هم‌افزا کنند.

علیزاده در ادامه با اشاره به وضعیت حوزه‌های علمیه خواهران، گفت: با وجود رشد دو تا سه برابری پذیرش طلاب در سال ۱۴۰۵، برخی کمبودهای زیرساختی از جمله ضعف تجهیزات کتابخانه‌ای، محدودیت سامانه‌های فناورانه و کمبود مدرسان توانمند در برخی مناطق، موجب ایجاد چالش‌هایی در مسیر فعالیت مدارس علمیه شده است.

وی افزود: این مشکلات در برخی موارد به ریزش طلاب منجر شده و نیازمند بازنگری و اقدام فوری است.

حمایت از اساتید برای تقویت جبهه فرهنگی ضروری است

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به اهمیت فعالیت مدارس علمیه در شهرهای کوچک و مناطق مرزی، اظهار کرد: اساتید حوزه‌های علمیه با وجود تنگناهای معیشتی، ایثارگرانه در خط مقدم جبهه فرهنگی فعالیت می‌کنند.

علیزاده ادامه داد: تداوم مشکلات معیشتی و نبود تناسب میان دریافتی اساتید با شأن علمی و مسئولیت‌های اجرایی آنان می‌تواند آسیب‌زا باشد و حتی به ضدتبلیغ تبدیل شود.

وی بر ضرورت حمایت مادی و معنوی از اساتید و توسعه امکانات مدارس علمیه تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود مدیران استانی و نهادهای بالادستی با نگاه راهبردی، زمینه ارتقای سطح معیشتی اساتید و تقویت زیرساخت‌های حوزه‌های علمیه خواهران را فراهم کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور خاطرنشان کرد: تقویت این ظرفیت‌ها زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر حوزه‌های علمیه خواهران در عرصه فرهنگی و مقابله با تهدیدات نوین را فراهم خواهد کرد.