به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه امروز جمعه در دهمین نشست قرارگاه ساماندهی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان با اشاره به پیشرفت اقدامات عمرانی اظهار کرد: بخشهایی از این مجموعه شامل سالن، محوطهسازی، سردر ورودی، نخلستان و ادوات جنگی آماده بهرهبرداری است و نورپردازی و نامگذاری کل مجموعه نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه این مکان یک مرکز آموزشی است، افزود: این موزه تنها یک مجموعه نمایشی نیست بلکه آموزشگاهی برای تربیت نسل جوان و تزریق روحیه سلحشوری، ایستادگی و دلاورمردی است. خوزستان با تقدیم ۲۴ هزار شهید در دفاع مقدس و شهدای اخیر، همواره سد مستحکم دفاع از تمامیت ارضی کشور و حریم ولایت بوده است.
استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاهها تصریح کرد: وظایف هر یک از دستگاهها مشخص شده و مسئولان پای کار هستند. مسیرهای مجموعه باید به صورت ضربتی و در قالب یک کار شبانهروزی پاکسازی و آمادهسازی شود تا فضای مناسب برای به تصویر کشیدن حماسههای رزمندگان فراهم گردد.
موالیزاده با اشاره به تجربیات مشابه در دنیا بیان کرد: در هر جای جهان که درگیر جنگ بودهاند موزهای ایجاد کردهاند تا آموزهها به نسلهای بعدی منتقل شود. ما نیز در ارتباط با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هستیم تا این پروژه مهم ملی به بهترین شکل ممکن افتتاح شود.
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