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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

موزه دفاع مقدس خوزستان با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود

موزه دفاع مقدس خوزستان با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود

اهواز - استاندار خوزستان گفت: موزه دفاع مقدس خوزستان با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود و همه تلاش خود را برای به سرانجام رسیدن این پروژه به کار خواهیم گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه امروز جمعه در دهمین نشست قرارگاه ساماندهی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان با اشاره به پیشرفت اقدامات عمرانی اظهار کرد: بخش‌هایی از این مجموعه شامل سالن، محوطه‌سازی، سردر ورودی، نخلستان و ادوات جنگی آماده بهره‌برداری است و نورپردازی و نامگذاری کل مجموعه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه این مکان یک مرکز آموزشی است، افزود: این موزه تنها یک مجموعه نمایشی نیست بلکه آموزشگاهی برای تربیت نسل جوان و تزریق روحیه سلحشوری، ایستادگی و دلاورمردی است. خوزستان با تقدیم ۲۴ هزار شهید در دفاع مقدس و شهدای اخیر، همواره سد مستحکم دفاع از تمامیت ارضی کشور و حریم ولایت بوده است.

استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها تصریح کرد: وظایف هر یک از دستگاه‌ها مشخص شده و مسئولان پای کار هستند. مسیرهای مجموعه باید به صورت ضربتی و در قالب یک کار شبانه‌روزی پاکسازی و آماده‌سازی شود تا فضای مناسب برای به تصویر کشیدن حماسه‌های رزمندگان فراهم گردد.

موالی‌زاده با اشاره به تجربیات مشابه در دنیا بیان کرد: در هر جای جهان که درگیر جنگ بوده‌اند موزه‌ای ایجاد کرده‌اند تا آموزه‌ها به نسل‌های بعدی منتقل شود. ما نیز در ارتباط با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هستیم تا این پروژه مهم ملی به بهترین شکل ممکن افتتاح شود.

کد مطلب 6944155

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