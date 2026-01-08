استاندار خوزستان: سینمای خوزستان تاریخ قابل توجهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده ظهر امروز پنجشنبه در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی فرهنگ و هنر و دستگاه ذیربط که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: هنگامی که در خصوص مباحث توسعه مذاکراتی داریم اشاره می‌شود وجوه توسعه به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می‌شود، اگر بخواهیم توسعه متوازن و پایدار را دنبال کنیم باید به هر دو بخش توجه داشته باشیم و صرفاً پرداختن به وجوه سخت افزاری نمی‌تواند ما را به توسعه پایدار و متوازن برساند.

استاندار خوزستان ادامه داد: نقش دستگاه‌های فرهنگی در این امر بسیار اثرگذار است. با مدیرکل فرهنگ و ارشاد خوزستان مطرح کردم بنده به عنوان خدمتگزار مردم خوزستان آمادگی دارم از فعالیت‌های مختلف فرهنگی و هنری پشتیبانی کنم.

وی با بیان اینکه بنده خود را متعلق به خانواده فرهنگ می دانم، گفت: در این مدت اتفاقات بسیار خوبی رخ داد که از جمله آن می‌توان به برگزاری کنسرت علیرضا قربانی پس از سال‌ها اشاره کرد؛ ۱۰ شب و هر شب با حضور پنج هزار نفر اجرا صورت گرفت که نشان از استقبال مردم دارد.

استاندار خوزستان تاکید کرد: سینمای خوزستان تاریخ قابل توجهی دارد و کارگردانان، تهیه کنندگان، هنرپیشه‌ها و فعالان بسیاری در این عرصه فعالیت داشته‌اند.

موالی زاده افزود: آقای طاهری چهل سال سینمای خوزستان را در کتابی به رشته تحریر درآوردند که کاری ارزشمند است.

وی بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی این هنر تأثیرگذار توانست یک محتوای ارزشی، معرفتی، دینی و اجتماعی پیدا کند، در عرصه‌های مختلف از جمله دفاع مقدس آثار بسیار خوبی داشتیم که می‌تواند به بالابردن سرمایه اجتماعی، وحدت و انسجام در استان کمک کند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همیشه در شورای فرهنگ عمومی مطرح کرد که به فرهنگ انضمامی از جمله فلسفه انضمامی توجه صورت گیرد، افزود: اگر فرهنگ کار را در قالب فعالیت‌های فرهنگی از جمله سینما ترویج دهیم، تأثیرگذاری آن بالا خواهد بود.

موالی زاده به فرارسیدن جشنواره سینمای جوان منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: شناخت افرادی که در این زمینه فعالیت دارند کمک می‌کند وجوه نرم افزاری تحقق یابد.

وی بیان کرد: همچنین موضوع موزه هنرهای معاصر را دنبال کردیم که کاربری آن تغییر کرد و دوباره به دامان فرهنگ و هنر استان برگشت.