استاندار خوزستان: سینمای خوزستان تاریخ قابل توجهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده ظهر امروز پنجشنبه در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی فرهنگ و هنر و دستگاه ذیربط که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: هنگامی که در خصوص مباحث توسعه مذاکراتی داریم اشاره میشود وجوه توسعه به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم میشود، اگر بخواهیم توسعه متوازن و پایدار را دنبال کنیم باید به هر دو بخش توجه داشته باشیم و صرفاً پرداختن به وجوه سخت افزاری نمیتواند ما را به توسعه پایدار و متوازن برساند.
استاندار خوزستان ادامه داد: نقش دستگاههای فرهنگی در این امر بسیار اثرگذار است. با مدیرکل فرهنگ و ارشاد خوزستان مطرح کردم بنده به عنوان خدمتگزار مردم خوزستان آمادگی دارم از فعالیتهای مختلف فرهنگی و هنری پشتیبانی کنم.
وی با بیان اینکه بنده خود را متعلق به خانواده فرهنگ می دانم، گفت: در این مدت اتفاقات بسیار خوبی رخ داد که از جمله آن میتوان به برگزاری کنسرت علیرضا قربانی پس از سالها اشاره کرد؛ ۱۰ شب و هر شب با حضور پنج هزار نفر اجرا صورت گرفت که نشان از استقبال مردم دارد.
استاندار خوزستان تاکید کرد: سینمای خوزستان تاریخ قابل توجهی دارد و کارگردانان، تهیه کنندگان، هنرپیشهها و فعالان بسیاری در این عرصه فعالیت داشتهاند.
موالی زاده افزود: آقای طاهری چهل سال سینمای خوزستان را در کتابی به رشته تحریر درآوردند که کاری ارزشمند است.
وی بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی این هنر تأثیرگذار توانست یک محتوای ارزشی، معرفتی، دینی و اجتماعی پیدا کند، در عرصههای مختلف از جمله دفاع مقدس آثار بسیار خوبی داشتیم که میتواند به بالابردن سرمایه اجتماعی، وحدت و انسجام در استان کمک کند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همیشه در شورای فرهنگ عمومی مطرح کرد که به فرهنگ انضمامی از جمله فلسفه انضمامی توجه صورت گیرد، افزود: اگر فرهنگ کار را در قالب فعالیتهای فرهنگی از جمله سینما ترویج دهیم، تأثیرگذاری آن بالا خواهد بود.
موالی زاده به فرارسیدن جشنواره سینمای جوان منطقهای اشاره کرد و گفت: شناخت افرادی که در این زمینه فعالیت دارند کمک میکند وجوه نرم افزاری تحقق یابد.
وی بیان کرد: همچنین موضوع موزه هنرهای معاصر را دنبال کردیم که کاربری آن تغییر کرد و دوباره به دامان فرهنگ و هنر استان برگشت.
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