فاز اول شبکه های زهکشی زیرزمینی دشت تبریز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر درتبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر شنبه در آیین بهره برداری از دو قطعه DR1 به مساحت هزار و 800 هکتار و DR2 به مساحت دو هزار و 500 هکتار در دشت تبریز گفت: با افتتاح و بهره برداری از این فاز در دشت تبریز چهار هزار و 300 هکتار از اراضی زراعی روستاهای آخولا، ساتلو و قزل دیزج بهبود یافته و توسط کشاورزان و بهره برداران این شهرستان زیرکشت محصولات کشاورزی خواهد رفت.

محمدیان با بیان اینکه برای قطعه DR1 مبلغ 190 میلیارد ریال و قطعه DR2 مبلغ 260 میلیارد ریال هزینه شده است گفت: تاکنون برای اجرای کل پروژه زهکشی زیرزمینی دشت تبریز به مساحت 17 هزار هکتار مبلغ 80 میلیارد ریال هزینه شده است که برای تکمیل آن 140 میلیارد ریال نیز مورد نیاز است.

وی این طرح را بزرگترین پروژه بخش کشاورزی در سطح استان دانست و گفت: دشت تبریز با وسعت 100 هزار هکتار می تواند منطقه را علاوه بر قطب تولید، با ایجاد صنایع تبدیلی، بسته بندی، مجتمع دامپروی و گلخانه ای چهره کشاورزی تبریز را متحول و دشت تبریز را به منطقه گردشگری نیز تبدیل کند.

محمدیان همچنین از اجرای 18 هزار هکتار شبکه داخل مزرعه توسط موسسه جهاد توسعه با هزینه بالغ بر 650 میلیارد ریال خبر داد و گفت: با اتمام کامل این پروژه، علاوه بر افزایش 205 هزار تن تولید محصولات کشاورزی درسال برای 10 هزار نفر بطور مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

در ادامه این مراسم همچنین سید خلیل هاشمی سرپرست مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اهداف مهم دشت تبریز گفت: با اجرای زهکشی زیر زمینی دشت تبریز، بهبود و توسعه کشاورزی در سطح 17 هزار هکتار از اراضی منطقه با استفاده از آب استحصالی سد شهید مدنی سالانه به مقدار 250 میلیون متر مکعب شستشو و آبیاری می شود.

هاشمی حذف استفاده از فاضلاب های خام شهری، بهبود شرایط آب و هوایی، کاهش حاشیه نشینی، افزایش در آمد تولید منطقه، استفاده بهینه از نیروی انسانی و توسعه صنایع وابسطه به کشاورزی را اهداف دیگر این طرح اعلام کرد.

وی همچنین اضافه کرد: تکمیل این پروژه منوط به اجرای زهکش های روباز و شبکه های اصلی توسط شرکت آب منطقه ای استان در صورت تامین اعتبار مورد نیاز بوده تا شبکه های فرعی به موازات آن، توسط سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا شود.