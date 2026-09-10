رحمانی: ۵۲ درصد تجارت مرزی کشور در آذربایجان ‌غربی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی چهارشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت اقدامات انجام شده با اشاره به ظرفیت کم نظیر مرزی اظهار کرد: تجارت بینالمللی از ظرفیتهای مهم آذربایجانغربی است که در این رابطه امکان ایجاد تا ۱۰ مرکز لجستیک در استان وجود دارد.
وی با اشاره به ظرفیت های مغفول مانده استان گفت: مرزها نهتنها بنبست نیستند، بلکه پیشانی کشور به شمار میروند و آذربایجانغربی به دلیل همجواری با مرزهای اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و قفقاز، از موقعیت ویژهای برخوردار است.
رحمانی افزود: برای جبران محرومیتهای استان، مجموعهای از برنامهها در دستور کار قرار گرفته که بهبود وضعیت دریاچه ارومیه، محور قرار دادن مرزها در مسیر توسعه، جذب سرمایهگذاری و ارتقای شاخصهای فناوری از مهمترین آنهاست.
استاندار آذربایجان غربی به پیگیری توسعه شبکه ریلی نیز اشاره کرد و افزود: اتصال راه آهن نقده به پیرانشهر و تمرچین و راهآهن مرند، ایواوغلی و چشمه ثریا و تکمیل آزادراه مرند، ایواوغلی، مرگنلر و بازرگان از طرح های مهم زیرساختی استان است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه کریدورها و مرزهای استان میتوانند جایگاه آذربایجانغربی را در تجارت منطقهای متحول کنند، اضافه کرد: مسیرهای بازرگان، رازی، کوزهرش و سرو در احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم نقش دارند و کریدور شمال - جنوب از بازرگان تا بندر امام نیز در حال اجراست.
مسیر توسعه آذربایجان غربی تنها اقتصادی نیست
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه مسیر توسعه آذربایجان غربی تنها اقتصادی نیست، افزود: نگاه ما به توسعه، همهجانبه بوده و حوزههای فرهنگی، گردشگری، معدن، ورزش، فناوری و سایر بخشها را نیز دربرمیگیرد.
رحمانی در خصوص راه اندازی پایانه مرزی کوزهرش سلماس گفت: مذاکرات اولیه با طرف ترکیهای درباره این پایانه نهایی شده و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، در دستور کار دیدارهای پیشرو با مسئولان ترکیه قرار دارد.
وی افزود: بخشی از اقدامات زیرساختی و خدماتی در مرز کوزهرش سلماس انجام شده است اما انتظار میرود طرف ترکیهای نیز در این زمینه با جدیت و سرعت بیشتری وارد عمل شود.
رحمانی همچنین با قدردانی از حضور مردم در بیش از ۶ ماه گذشته در صحنه دفاع از کشور اظهار کرد: وظیفه ما مسئولان این است که در پاسخ به این همراهی مردم، دامنه فعالیتهای خود را برای خدمترسانی و توسعه استان گستردهتر کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت رسانهها در استان گفت: نباید شاهد ویژهخواری یا ارائه امکانات خاص به رسانهها باشیم و حضور یا عدم حضور مدیران در رسانهها نیز باید بر اساس عملکرد آنها باشد، نه جوسازیهای رسانهای.
چهار پروژه راهسازی در آذربایجان غربی در حال تکمیل است
استاندار آذربایجانغربی افزود: درآمد مردم محلی در شهرستانهای سردشت، پیرانشهر و میرآباد در سال گذشته از محل رویههای مرزی، معادل سه سال بودجه این شهرستانها بوده است، ضمن اینکه رویه تجارت مرزنشینان که پیش از این فعال نبود، از ابتدا راهاندازی شده است.
رحمانی ادامه داد: در کنار آن چهار پروژه راهسازی در استان در حال تکمیل است که سه پروژه به مرزها منتهی میشود.
وی اضافه کرد: هدف ما تکمیل این پروژههاست و در برنامهریزیهای انجامشده، ایجاد یک بازارچه و یک شهرک صنعتی در هر مرز استان مورد توجه قرار گرفته است.
رحمانی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد رئیس جمهور برای توسعه مرزهای کشور گفت: این جلسات نتایج قابل توجهی داشته و برای نخستین بار، تفویض اختیار مدیریت مرز بازرگان به استان آذربایجانغربی واگذار شده است.
وی افزود: در مرزهای استان ۱۴۰۰ کد تعرفه برای مجوز واردات وجود دارد که فعالسازی ظرفیت آنها میتواند علاوه بر رونق تجارت در آذربایجانغربی، به اقتصاد کشور و مردم سایر استانها نیز کمک کند.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به قرار گرفتن مسیر جاده ابریشم در محدوده بازرگان گفت: تکمیل این مسیر که سالها متوقف مانده، یکی از مهمترین برنامههای ماست.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها میتواند در احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم نقش مهمی داشته باشد و مرزهای بازرگان، رازی، کوزهرش و سرو نیز امروز میتوانند در احیای این مسیر نقشآفرین باشند.
کریدور جاده ای جدید در آذربایجان غربی شکل می گیرد
رحمانی از شکلگیری یک کریدور جدید جادهای از اربیل تا شرق آذربایجانغربی خبر داد و گفت: استفاده مؤثر از ظرفیت حملونقل هوایی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در حال پیگیری احداث باند دوم فرودگاه ارومیه هستیم و در این فرودگاه نیز ۱۰ طرح به صورت همزمان در دست پیگیری است.
استاندار آذربایجان غربی درباره ایجاد ایرلاین در استان نیز گفت: تأکید ما این است که سرمایهگذار این حوزه حداقل سه فروند هواپیمای ملکی داشته باشد تا بتواند وارد این عرصه شود.
رحمانی با بیان اینکه آذربایجان غربی در حوزه تجارت همچنان ظرفیتهای استفادهنشده بسیاری دارد، اظهار کرد: هنوز برخی باور نکردهاند که در مرزهای استان میتوان فعالیت اقتصادی گستردهای انجام داد.
رحمانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری آذربایجانغربی اظهار کرد: باید این پرسش مورد توجه قرار گیرد که چرا این استان تا پیش از این آزادراه نداشت و چرا پروژه ارومیه ـ تبریز تا ابتدای دولت متوقف مانده بود.
رحمانی درباره احیای دریاچه ارومیه نیز گفت: اگر قرار است دریاچه ارومیه احیا شود، باید برای مردم ساکن در حاشیه دریاچه منابع درآمدی مکمل ایجاد کرد و ظرفیت مرزها میتواند در این زمینه نقش موثر داشته باشد.
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