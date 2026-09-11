نیازی به مقابله با زنگزور نداریم؛ کریدورهای ایران را تقویت کنیم

سیدحسین میرشفیع، نماینده و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری، گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و افزایش فشار دشمنان برای محاصره اقتصادی ایران و همچنین تلاش برای مسدود کردن مسیرهای ورود و خروج کالا، از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌هایی که پیش از این برای سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف وجود داشته، پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و با معاونت‌های مربوطه در وزارت راه و شهرسازی هماهنگی‌هایی صورت گرفت.

وی افزود: این هماهنگی‌ها هم در زمینه حمل‌ونقل و هم در حوزه سرمایه‌گذاری انجام شده و ظرفیت‌های بخش خصوصی داخل کشور و خارج از کشور را معرفی کردیم. در حوزه محرومیت‌زدایی نیز همچنان فعال هستیم و کمک‌های خیرین را جذب می‌کنیم و پروژه‌های مختلف در سراسر کشور در دست اجرا است.

مدیرعامل انجمن خیریه راه و ترابری بیان کرد: در موضوع کاهش تلفات رانندگی نیز هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهیم. با توجه به اینکه ظرفیت‌های موجود پیش از این با معاونت‌های مربوطه در وزارت راه و شهرسازی هماهنگ شده بود، این موضوعات را در قالب یک مکاتبه به رئیس‌جمهور ارائه کردیم.

میرشفیع ادامه داد: رئیس‌جمهور در ملاقاتی که با اتاق بازرگانی داشتند، اعلام آمادگی کرده بودند که بخش خصوصی و نهادهای مردمی فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشند. برای اینکه این موضوع ساختاریافته‌تر باشد، موارد را به صورت مکاتبه‌ای به ایشان ارائه کردیم و رئیس‌جمهور نیز موضوع را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داد تا اقدامات لازم انجام شود. خوشبختانه اکنون با هماهنگی فشرده در حال پیگیری موضوعات مختلف هستیم.

اعلام آمادگی برای ۳ تا ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در زیرساخت‌ها

این کارشناس صنعت ریلی گفت: خوشبختانه حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید از منابعی که به روش‌های مختلف برای زیرساخت‌های کشور اعلام آمادگی کرده‌اند، در حال پیگیری است و هماهنگی‌های مربوط به این سرمایه‌گذاری‌ها را با وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهیم.

ایران نیازی به مقابله با زنگزور ندارند

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به قراردادی که در خصوص زنگزور امضا شده و برخی آن را مسیر ترامپ می‌نامند، آیا احداث مسیر کلاله - جلفا می‌تواند راهکاری برای مقابله با این مسیر از سوی ایران باشد، گفت: از دیدگاه کارشناسی باید عرض کنم که اصلاً نیازی نیست ما با کسی مقابله کنیم.

میرشفیع افزود: اگر کریدورهای خودمان را تقویت کنیم و از نظر اقتصادی مزیت بالاتری داشته باشند، این مسیرها پاسخگو خواهند بود و کسی نمی‌تواند راه‌های دسترسی ما را مسدود کند. این مواردی هم که از قول رئیس جمهور آمریکا مطرح می‌شود، مانند بسیاری از صحبت‌های دیگر .وی است، نه مبنای عقلایی دارد و نه مبنای اجرایی و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

نماینده و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی تأکید کرد: خوشبختانه کشور ما تقریباً مرزهای خشکی‌اش دو برابر طول مرزهای آمریکا است و مرزهای متنوع و دسترسی‌های متنوعی داریم. کریدورهایی که ایران روی آنها کار می‌کند، ارتباطات مختلفی دارند و اخیراً نیز تقویت شده‌اند.

وی افزود: بنابراین بحث محاصره و این صحبت‌ها، موضوعی منتفی و نشدنی است. آنها اکنون فقط به دنبال معرفی یک دستاورد هستند، در غیر این صورت خوشبختانه وضعیت کشور هم برای تأمین و تدارک کالای مورد نیاز و هم برای ترانزیت، وضعیت مناسبی است.

ضرورت حذف مقررات زائد برای تسریع ترخیص کالا و حمل‌ونقل

میرشفیع گفت: البته ما باید کمک کنیم برخی مقررات داخلی دست‌وپاگیر حذف شود. یکی از موضوعاتی که اتفاقاً با رئیس‌جمهور نیز مطرح کردیم این بود که از بخش‌های مرتبط و انجمن‌های تخصصی کمک گرفته شود تا مقررات زائد را حذف کنیم. با حذف این مقررات می‌توانیم با سرعت بیشتری ترخیص کالا از گمرک‌ها را انجام دهیم و سرعت حمل‌ونقل را نیز افزایش دهیم. این موضوعات قابل بهبود است.

وی ادامه داد: بنابراین اگر بگوییم مثلاً کریدوری مانند آیمک یا همین زنگزور می‌تواند راه ما را ببندد، چنین چیزی اصلاً اجرایی و عملیاتی نیست.

چند سرمایه‌گذار برای راه‌آهن کرمانشاه - خسروی اعلام آمادگی کردند

مدیرعامل انجمن خیریه راه و ترابری درباره آخرین وضعیت راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی نیز گفت: راه‌آهن کرمانشاه - خسروی اکنون وضعیت خوبی دارد. تا اسلام‌آباد بخش عمده زیرسازی انجام شده و بقیه مسیر نیز در دست پیگیری و اجرا است.

وی یادآور شد: خوشبختانه در این بخش چند سرمایه‌گذار اعلام آمادگی کرده‌اند و به جای یک سرمایه‌گذار، چند سرمایه‌گذار برای کمک به اجرای پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند. اکنون پیگیری‌های لازم را با وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهیم تا در نهایت سرمایه‌گذار انتخاب شود و این کار به نتیجه برسد.

نماینده و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی درباره ادامه مسیر ریلی کرمانشاه - خسروی نیز تاکید کرد: در زمینه کرمانشاه - خسروی، توافق ما هم بر اساس قانون و هم بر مبنای توافقات بین‌المللی میان ایران و عراق بوده است. در برنامه اخیر نیز ادامه این مسیر تا خانقین و بغداد مطرح شد که بر اساس توافق دو کشور، این اتصال باید برقرار شود.

منابع مالی عراق تحت تأثیر آمریکا است

میرشفیع در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان معتقدند عراق در پروژه‌های ریلی با ایران جدیت ندارد و مدتی نیز مطرح می‌شد که این کشور اقدام خاصی در این زمینه انجام نمی‌دهد، گفت: عراق، علیرغم اینکه یک کشور مستقل است و دوستی میان دو کشور در سطح سران، مسئولان و مردم بسیار نزدیک است، متأسفانه از نظر منابع مالی تحت تأثیر آمریکا قرار دارد.

وی ادامه داد: منابع مالی عراق تقریباً می‌توان گفت در اختیار آمریکاست و بنابراین این کشور در قراردادهایی که می‌خواهد منعقد کند، محدودیت‌هایی در این زمینه دارد.

مدیرعامل انجمن خیریه راه و ترابری در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، ما روش‌های خودمان را داریم و می‌توانیم به دولت عراق کمک کنیم تا منافع ملی خودش را پیش ببرد و محدودیت‌های آمریکا تأثیر زیادی بر تصمیمات و اقدامات این کشور نداشته باشد.