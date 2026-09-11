حجت الاسلام نقوی: دفاع از کشور جای نظرخواهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی نقوی، در خطبههای نماز جمعه این هفته لنگرود با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت توجه به پرسشهای مفید و دغدغههایی که در مسیر بندگی و زندگی انسان گرهی باز میکنند، تأکید کرد.
انسان باید پرسشهایی مطرح کند که گرهی از زندگی او باز کند
وی با اشاره به برخی پرسشهایی که در زمان پیامبر اکرم (ص) مطرح میشد، اظهار کرد: گاهی افراد سؤالهایی میپرسیدند که پاسخ آن هیچ مشکلی از آنها حل نمیکرد؛ برای نمونه از پیامبر میپرسیدند اصحاب کهف چند نفر بودند، در حالی که قرآن کریم نیز بر تعداد آنها تأکید ندارد و دانستن این موضوع مسئلهای از زندگی انسان را حل نمیکند.
حجت الاسلام نقوی خاطرنشان کرد: گاهی نیز از پیامبر (ص) میپرسیدند قیامت چه زمانی برپا میشود. پیامبر پس از اقامه نماز از فردی که این سؤال را مطرح کرده بود پرسیدند برای قیامت چه آماده کردهای؟ یعنی پیامبر اکرم (ص) به انسانها یاد میدادند که روش درست سؤال کردن چگونه است و انسان باید درباره چه موضوعی پرسش کند که به کارش بیاید و کمکی در مسیر بندگی او باشد.
امام جمعه شهرستان لنگرود با بیان اینکه سؤال خوب برای پرسشکننده، پاسخدهنده و حتی شنوندگان آن دارای اجر و ثواب است، بیان کرد: ما باید تلاش کنیم پرسشها و دغدغههای ما مسائلی باشد که به درد ما بخورد و در مسیر زندگی و بندگی به کارمان بیاید، نه اینکه صرفاً وقت خود و دیگران را بگیریم.
وی با اشاره به آیه ششم سوره مبارکه تحریم «قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا» اظهار کرد: گروهی از اصحاب پیامبر خدمت ایشان رسیدند و گفتند بخش نخست این آیه را متوجه میشویم که انسان باید خودش را از عذاب خدا حفظ کند، اما اینکه خانواده خود را از عذاب الهی حفظ کند به چه معناست؟
حجت الاسلام نقوی افزود: پیامبر اکرم (ص) در پاسخ فرمودند «اعمل الخیر و ذکرهم به اهلیکم»؛ یعنی اگر میخواهید خانواده خود را از عذاب خدا حفظ کنید، ابتدا خودتان اهل عمل خیر باشید و سپس خیر را به خانواده خود یادآوری کنید.
وی تصریح کرد: چیزی که معمولاً به ذهن ما میرسد این است که به فرزند خود امر و نهی کنیم و بگوییم نمازت را بهموقع بخوان و واجباتت را انجام بده، اما پیامبر فرمودند ابتدا خودتان عمل خیر انجام دهید و خانوادهتان از شما عمل صالح را ببینند و سپس آن را به آنها یادآوری کنید.
امام جمعه شهرستان لنگرود با تأکید بر اینکه این مسئله فقط درباره پدر و مادر نیست و همه افراد را شامل میشود، گفت: انسان باید خودش اهل انجام عمل خیر باشد و سپس دیگران را نیز به آن توصیه کند.
بهترین درس اخلاق، دیدن عمل صالح در زندگی بزرگان است
حجت الاسلام نقوی با اشاره به نقلی از مرحوم شهید بهشتی از حضرت امام خمینی (ره) درباره استادان اخلاق، بیان کرد: شهید بهشتی نقل میکند که از حضرت امام پرسیدم زمانی که طلبه و جوان بودید و در حوزه علمیه قم تحصیل میکردید، کدام یک از بزرگان درس اخلاق میگفتند؟
وی ادامه داد: حضرت امام در پاسخ فرمودند در زمان ما کسی درس اخلاق نمیگفت؛ بزرگان خودشان پاک، زاهد و اهل صداقت بودند و ما آنها را میدیدیم و از عملشان، بیتکلفی، بیآلایشی، صفا، صداقت، زهد و عبادت آنها درس اخلاق میگرفتیم.
امام جمعه شهرستان لنگرود با اشاره به شخصیت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی افزود: آیتالله شبیری زنجانی نقل میکند زمانی که مرحوم حاج سید ابوالحسن اصفهانی از نجف به قم آمد، فردی نزد شیخ عبدالکریم حائری رفت و پرسید آیا اجازه میدهید وجوهات شرعی خود را به آیتالله سید ابوالحسن اصفهانی بدهیم؟
وی گفت: مرحوم شیخ عبدالکریم حائری ناراحت شد و فرمود این چه حرفی است که میزنید؛ این مسئله نیاز به اجازه من ندارد، من نوکر حاج سید ابوالحسن اصفهانی هستم.
حجت الاسلام نقوی خاطرنشان کرد: این سخن را مرجع تقلید زمان میگوید؛ مردم بزرگان را میدیدند و از تواضع، بیتکلفی و زهد آنها درس میگرفتند.
وی با بیان اینکه عمل خیر تنها نماز و روزه نیست، اذعان کرد: اگر زبان من رها نیست و کنترل دارد و هر حرفی درباره فامیل، نزدیکان و دیگران نمیزنم، این عمل خیر است. اگر چشم من کنترل دارد، اگر در فضای خانواده محرم و نامحرم رعایت میشود و اگر فرزندان ما این رفتارها را از ما میبینند، همه اینها مصداق عمل خیر است.
اصلاح روابط اجتماعی از الزامات تقوای الهی است
امام جمعه شهرستان لنگرود در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به آیات قرآن کریم درباره اصلاح روابط اجتماعی، اظهار کرد: در سوره مبارکه انفال خداوند میفرماید «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ»؛ اگر اهل تقوا هستید، روابط اجتماعی خود را اصلاح کنید و اجازه ندهید شیطان و دشمن میان مؤمنان شکاف، اختلاف، نزاع، تفرقه و عداوت ایجاد کند.
وی ادامه داد: برای رسیدن به تقوا باید بسیار مراقب باشیم روابط میان ما دچار مشکل و آسیب نشود؛ روابط میان مؤمنان، مسجدیها، همشهریها، همسایهها، قوم و خویشان و همه مردم باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام نقوی با بیان اینکه خداوند از انسان درباره روابط اجتماعی نیز سؤال خواهد کرد، گفت: از ما فقط درباره انجام واجبات و فروعات دین سؤال نمیشود، بلکه درباره قوم و خویش، همسایه و همشهری نیز از ما پرسش خواهد شد؛ اینکه آیا حواسمان به آنها بوده و نسبت به آنها مسئولیت خود را انجام دادهایم یا خیر.
وی افزود: شیطان دائماً تلاش میکند میان مؤمنان عداوت و بغضاء ایجاد کند؛ بنابراین باید مراقب باشیم فضای جامعه ما اخلاقی، صمیمی، همراه با دلسوزی و خیرخواهی باشد.
یادواره شهدا فضای جامعه را گرم و معنوی میکند
امام جمعه لنگرود با قدردانی از برگزارکنندگان یادوارههای شهدا اظهار کرد: کسانی که یادواره شهدا را برگزار میکنند، روزها و ماهها برای برگزاری این برنامهها برنامهریزی و تلاش میکنند و یکی از آثار مهم این یادوارهها آن است که به ما یادآوری میکند مدیون چه کسانی هستیم.
وی افزود: یادواره شهدا فضای جامعه را گرم و معنوی میکند، دل خانوادههای شهدا و همرزمان آنها را شاد میکند و اجازه نمیدهد دشمن این تصور را ایجاد کند که دیگر خبری از شهادت، ایثار و رزمندگی نیست.
حجت الاسلام نقوی گفت: وقتی انسان در یک یادواره شهید قرار میگیرد و میبیند جمعیت زیادی به عشق شهدا و برای قدردانی از ایثارگری شهدا، همرزمان و خانوادههای آنان حضور پیدا کردهاند، به یاد میآورد که باید شکرگزار باشد و بداند در چه فضایی و با چه زحماتی این کشور حفظ شده است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات گروههای جهادی و مساجد در آستانه سال تحصیلی اظهار کرد: در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی، برخی خانوادهها شاید توان تهیه لوازمالتحریر فرزندان خود را نداشته باشند. نباید دست روی دست بگذاریم و فقط بگوییم دولت و مسئولان باید کاری انجام دهند؛ «وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ» یعنی ما نیز وظیفه داریم قدمی برداریم و برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم.
حضور مردم در میدان از مصادیق تقوا و مسئولیت اجتماعی است
حجت الاسلام نقوی با اشاره به حضور مستمر مردم در میدان و خیابان بیان کرد: یکی دیگر از مصادیق مهم تقوا، حضور مردم در میدان است. حتی در هفته گذشته که باران رحمت الهی با شدت نازل شد، مردم گفتند امشب باران میآید و دیگر در میدان حضور پیدا نکنیم؟ خیر، آمدند و تا لحظه آخر زیر باران ماندند.
وی افزود: این حضور برای آن است که کشور نیاز دارد مردم در میدان و خیابان حضور داشته باشند. رهبر عزیز ما فرمودند کسانی که دل در گرو اسلام دارند و کسانی که دلشان برای کشور و خاک خود میتپد، باید در برابر دشمن حضور پیدا کنند و دشمن را در رسیدن به اهدافش ناامید و ناکام بگذارند.
امام جمعه شهرستان لنگرود تصریح کرد: اگر کسی امکان حضور در میدان و خیابان داشته باشد اما حضور پیدا نکند، یقیناً از او سؤال خواهد شد که چرا نیامدی؛ حضور شما مؤثر است و بیتأثیر نیست.
وی در ادامه با انتقاد از برخی مواضع مطرحشده در داخل کشور گفت: جریانی در داخل کشور بدون اینکه یک بار از مردمی که بیش از ۱۹۰ شب در میدان و خیابان حضور دارند تشکر کند، بهصورت نوبتی مطالبی را مطرح میکند؛ یکی مسئلهای را مطرح میکند، دیگری جلسه میگذارد، فردی در روزنامه مصاحبه میکند و دیگری از صلح شرافتمندانه سخن میگوید.
حجت الاسلام نقوی تأکید کرد: این مسائل اتفاقی نیست و نباید تصور کنیم هر فرد بدون اطلاع از سخن قبلی حرفی زده است؛ اینها یک پروژه و برنامهریزی برای وارونه جلوه دادن واقعیت است.
ملت ایران آغازگر جنگ نبوده است
وی با بیان اینکه برخی تلاش میکنند واقعیت را غیر از آنچه هست به افکار عمومی ارائه کنند، تاکید کرد: به جای اینکه دشمن را محکوم کنند، امروز میگویند چرا ایران مذاکره نمیکند و گویا جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشد؛ در حالی که ما هیچگاه از مذاکره و دیپلماسی فرار نکردهایم و فرار هم نخواهیم کرد.
امام جمعه لنگرود ادامه داد: کسی که در مذاکره حضور پیدا میکند باید منطق و راهبرد عقلانی داشته باشد و کسی که مسیر دیپلماسی را دنبال میکند از مذاکره فرار نمیکند. کسانی که امروز شما از آنها دفاع میکنید، از میز مذاکره فرار کردند و توافق امضا شده را پاره کردند.
وی افزود: امروز نیز رئیسجمهور مستکبر آمریکا اعلام میکند کاری به تفاهمنامه و توافقنامه ندارد و دائماً زبانش به تهدید ملت ایران بلند است؛ با این حال عدهای مرتب میگویند مذاکره و سپس مطرح میکنند از مردم نظرخواهی کنیم که آیا به جنگ ادامه بدهیم یا خیر.
حجت الاسلام نقوی خاطرنشان کرد: کدام کشور برای دفاع از مردم خودش از مردم نظرخواهی میکند؟ به کشور ما حمله شده و ما آغازگر جنگ نبودهایم. اگر ما آغازگر جنگ بودیم، شاید بحث نظرخواهی وجهی داشت، اما در مسئله دفاع، دشمن به کشور ما حمله کرده است.
وی با اشاره به شهادت رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: آنها رهبر عزیز ما را که مقتدا و محبوب میلیونها انسان مسلمان و غیرمسلمان بود به شهادت رساندند؛ آیا ما باید از مردم نظر بخواهیم که از کشور و مردم خود دفاع بکنیم یا نکنیم؟
نیروهای مسلح ایران افتخار بزرگی برای کشور رقم زدهاند
امام جمعه شهرستان لنگرود با تقدیر از حضور مردم و نیروهای مسلح گفت: بعد از این همه افتخار و پیروزی، به جای تشکر از مردم و مقاومتی که داشتهاند، نباید با برخی سخنان دل خانوادههای شهدا را رنجاند.
وی افزود: پدر و مادر شهیدی که در میدان حضور پیدا میکند، نیروهای مسلحی که برای امنیت کشور تلاش میکنند و مردمی که در صحنه هستند، شایسته تقدیر و تشکر هستند. نیروهای مسلح ما، از پاسداران جوان گرفته تا نیروهای ارتش، خلبانان، نیروهای دریایی، زمینی و بسیجیان، برای کشور و ملت افتخار آفریدهاند و جان خود را در این مسیر از دست دادهاند.
حجت الاسلام نقوی تصریح کرد: امروز بسیاری در دنیا ملت ایران و نیروهای مسلح کشور را تحسین میکنند و دستاوردهای آنها را میبینند؛ اما عدهای در داخل چشم خود را بر این افتخارات بستهاند و اصرار دارند این واقعیتها را نبینند.
وی با اشاره به عملکرد نیروی دریایی سپاه و ارتش اذعان کرد: نیروهای مسلح ما در برابر تجهیزات و فناوریهای دشمن ایستادند و بخشی از ادوات و تجهیزات آنها را ساقط کردند یا به غنیمت گرفتند و دشمن را رسوا کردند.
امام جمعه شهرستان لنگرود خاطرنشان کرد: ما از نیروهای مسلح، نیروی دریایی سپاه و ارتش تقدیر و تشکر میکنیم و با افتخار بر دست و بازوی آنها بوسه میزنیم. از مردم عزیزمان نیز که همچنان در صحنه حضور دارند تقدیر میکنیم و انشاءالله این حضور باید استمرار داشته باشد.
تحولات جبهه مقاومت نشاندهنده تغییر معادلات منطقه است
حجت الاسلام نقوی با اشاره به تحولات جبهه مقاومت گفت: در جبهه مقاومت نیز پیروزیها را مشاهده میکنید و تحقق وعدههای الهی و معجزات را به معنای واقعی میبینید.
وی با اشاره به تحولات یمن افزود: انصارالله مقاوم با تکیه بر نیروهای مردمی و قدرت آفندی و پدافندی خود در برابر کسانی که در داخل یمن وابسته به عربستان و امارات هستند ایستاده است.
امام جمعه لنگرود ادامه داد: امروز انصارالله در سواحل دریای سرخ در حال تثبیت قدرت خود است و تحولات مربوط به تنگه بابالمندب را نیز مشاهده میکنیم. این دو تنگه مهم، یعنی بابالمندب و هرمز، از مسیرهای مهم کشتیرانی تجاری و انتقال انرژی در جهان هستند.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران بر تنگه هرمز تسلط دارند، تاکید کرد: امروز نیروهای مسلح ما اجازه نمیدهند کشتی بدون هماهنگی از تنگه هرمز عبور کند.
حجت الاسلام نقوی همچنین به آثار تحولات منطقه بر بازار انرژی اشاره کرد و اظهار کرد: آثار این تحولات را در بازار انرژی آمریکا و اروپا نیز میتوان مشاهده کرد و قیمت نفت به سطوح بالایی رسیده است؛ مسائلی که برای آمریکا و بدخواهان ملت ایران و جبهه مقاومت مشکلاتی ایجاد میکند.
وی با اشاره به مخالفت بخش قابل توجهی از مردم آمریکا با جنگ با ایران اظهار کرد: نظرسنجیهای رسمی در آمریکا نشان میدهد بخش قابل توجهی از مردم این کشور مخالف جنگ با ایران هستند، اما کسانی که جنگافروز هستند به نظر مردم خود نیز توجه نمیکنند.
امام جمعه شهرستان لنگرود در پایان برای عزت و سربلندی ملت ایران، سلامتی و اقتدار رهبر معظم انقلاب، نابودی دشمنان و بدخواهان ملت ایران، تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر (عج)، علو درجات امام خمینی (ره) و شهدا، بهویژه شهید آیتالله مدنی، و عاقبتبهخیری مؤمنان دعا کرد.
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